E-Type faz 60 anos e Jaguar lança edição especial para festejar

O mítico Jaguar E-Type festeja 60 anos este sábado, e nada melhor para celebrar o aniversário de um dos desportivos mais bonitos e emocionantes de sempre do que lançar a edição especial E-Type 60 Collection.

São 12 exemplares únicos equipados com o bloco XK de 3.8 litros, que a Jaguar Classic restaurou e melhorou.

Todos eles são inspirados nas versões 9600 HP e 77 RW que o construtor britânico levou a 15 de Março 1961 ao salão automóvel de Genebra.

Exclusividade máxima

Os modelos da E-Type 60 Collection serão vendidos aos pares – um coupé E-Type 60 Edition e um roadster E-Type 60 Edition –, nas cores Flat Out Grey e Drop Everything Green.

As cores exclusivas são inspiradas nos desportivos originais de 1961, e não serão pintadas em mais nenhum outro modelo da Jaguar.

Os acabamento do interior do coupé são em pele Smooth Black, enquanto no roadster foi privilegiado o couro em Suede Green.

Todos os exemplares da "colecção especial" compreendem diversos detalhes exclusivos, desenvolvidos em parceria com Julian Thomson, director de design da Jaguar.

Interior personalizado

Contam-se, entre eles, o logótipo comemorativo do E-Type 60 no capô, tampa do depósito de combustível, placa do chassis e mostrador do tacómetro.





E, a somar a todos estes pormenores está o volante leve com aro em madeira de faia, como nos modelos de 1961, com o botão da buzina em ouro de 24 quilates.

O artista King Nerd desenhou as consolas centrais, com mensagens especiais que celebram as viagens épicas do piloto de testes Norman Dewis, e do publicitário Bob Berry, que conduziram os dois E-Type até Genebra.

"I thought you'd never get here" ("Pensei que nunca mais cá chegavas"), numa alusão à reacção de Sir William Lyons, fundador da Jaguar, quando Bob Berry chegou com o coupé minutos antes da apresentação.

Já o roadster guiado por Norman Dewis celebra a frase "Drop everything and bring the open top E-type over" "(Larga tudo e traz o E-Type descapotável").





Mecânica melhorada

A mecânica também foi "mexida", para tornar a condução e maneabilidade dos E-Type 60 Editon ainda mais emocionantes.

Entre as alterações está uma caixa manual de cinco velocidades com relações curtas, acoplada ao motor XK 3.8 de seis cilindros em linha, com 265 cv de potência.

A transmissão tem um desenho especial, com carretos sincronizados em todas as relações, engrenagens helicoidais e carcaça reforçada em alumínio fundido.

Assegura-se o aumento da sua fiabilidade e resistência, optimizando as respostas do motor e suavizando as passagens de caixa.





O motor ganha um radiador autêntico em liga leve, ao estilo de 1961, mas agora com ventilador de refrigeração eléctrico e arranque electrónico.

O sistema de escape em aço inoxidável polido é em tudo semelhante ao original em aço temperado, mas oferece maior longevidade e uma sonoridade mais grave.

Um sistema de infoentretenimento da Jaguar Classic, com navegação por satélite integrada e ligação Bluetooth, destaca-se ao centro da consola.

História original

A história que rodeia a estreia mundial de ambos os modelos é cómica e original o suficiente para ser contada.

O coupé 9600 HP pintado em Opalescent Gunmetal Grey, foi conduzido a toda a velocidade por Bob Berry para chegar a tempo da abertura das portas do salão.





O desportivo foi tão bem recebido que a Jaguar decidiu enviar outro E-Type mas agora um roadster, de Coventry a Genebra na madrugada do dia seguinte.

O roadster 77 RW, pintado em British Racing Green foi levado por Norman Dewis até Genebra, quando lhe foi pedido para "largar tudo" para o conseguir.

"Sessenta anos após a estreia do E-Type no salão automóvel de Genebra, a Jaguar Classic lança a melhor prenda de aniversário: o E-Type 60 Collection", celebra Dan Pink, director da Jaguar Classic Director.

"A aventura irá arrancar no Verão de 2022, com a participação dos seis clientes e dos seus acompanhantes numa viagem única de Coventry a Genebra".

