A Jaguar renovou o seu modelo mais desportivo da gama, o F-Type, e nós já o fomos conduzir. Já se encontra à venda no mercado português com preços a começar nos 81.716 euros. As primeiras unidades chegam aos clientes em Março.

Imagem mudou o suficiente

As diferenças visuais do novo F-Type são visíveis à distância, com o desenho deste modelo a evoluir para uma forma mais pura, representando o expoente máximo dos desportivos da marca britânica.

Ao volante do Jaguar F-Type R de 575 cv: "hooligan" em fato de gala

Na dianteira destaca-se o novo "capot", a grelha de maiores dimensões e o pára-choques redesenhado. Estes elementos ajudam a transformar a identidade visual deste modelo, juntamente com a assinatura luminosa mais rasgada, e reforçam a sensação de largura e de maior presença em estrada.

A secção traseira também foi revista de forma a criar um maior impacto, sem perder funcionalidade. O difusor traseiro continua a roubar parte das atenções, mas é impossível não ignorar os novos farolins LED com a assinatura "Chicane", inspirados no eléctrico I-Pace, e na asa traseira activa que se eleva a partir dos 120 km/h.

De perfil, poucas novidades, mas esse é um enorme elogio. É que esta forma remete-nos de imediato para ícones de outros tempos, como é o caso do mítico Jaguar E-Type, e em equipa que ganha não se mexe: "O F-Type sempre teve proporções e uma presença em estrada magnífica, e o nosso design mais recente maximiza esses valores chave da Jaguar", afirmou Adam Hatton, Exterior Design Director da Jaguar.

Interior retocado para maior requinte

As alterações subtis no exterior foram suficientes para transformar o visual deste modelo, dando origem a uma proposta mais agressiva e impactante, tudo sem que a elegância natural de um "Jag" tenha sido afectada. A fabricante britânica seguiu uma abordagem semelhante para o interior, partindo da mesma base mas criando uma proposta ainda mais harmoniosa e requintada.

Seja no lugar do condutor ou do ocupante, sentimos que o interior do F-Type está pensado e construído para nos envolver. Somos envolvidos por materiais da mais elevada qualidade, como o couro Windsor ou a Alcantara, que continuam a ser tratados de forma artesanal. Pode parecer um mero detalhe, mas sentimos essa atenção ao detalhe em todos os painéis deste habitáculo.

Estes métodos tradicionais e os materiais mais luxuosos são depois conjugados com a mais recente tecnologia. O painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e o ecrã central multimédia de 10’’ são exemplo disso mesmo. Na versão mais radical, a "R", o painel de instrumentos por defeito caracteriza-se por colocar um conta-rotações grande em posição de destaque, tal como se exige a um verdadeiro desportivo.

O sistema de som é assinado pela Meridian e forma uma equipa perfeita com o Spotify, que passa a estar disponível de série no sistema multimédia deste Jaguar, sem que tenha que ligar o seu smartphone ao carro. Testámos e funciona na perfeição!

Perdeu-se um V6, ganhou-se um V8 ainda mais potente!

Assim que este modelo foi apresentado, ficámos de imediato a saber que a motorização V6 da versão anterior não iria estar disponível na Europa. São os sinais dos tempos, com regulamentações anti-poluição cada vez mais apertadas. Mas se a versão base passou a assentar num bloco de 2.0 litros e quatro cilindros com 300 cv, a mais potente da gama, equipada com um V8 5.0 Supercharged, ganhou 25 cv, para um total de 575!

F-Type com motor de 2.0 litros com 300 cv marca a entrada de gama

Mas antes de lhe dizermos como foi estar ao volante destes "monstros", importa dizer-lhe que a experiência começa logo no momento em que pressionamos o botão "Start" e ouvimos o rugir selvagem do Jaguar pela primeira vez.

A sonoridade do escape continua a ser muito característica, com notas metálicas que não deixam ninguém indiferente. Todos os motores encontram-se disponíveis com sistemas de escape activos que podem ser incorporados como opção ou de série. Quem optar pelo V8 Supercharged de 450 cv ou 575 cv passa a contar com uma função "Quiet Start", com as válvulas do silenciador traseiro de acionamento eléctrico a manterem-se fechadas até se abrirem automaticamente sob carga. Se não tiver amor aos seus vizinhos pode sempre desligar esta função com um simples premir de botão.

O novo motor V8 Supercharged de 450 cv está disponível com uma opção de tracção integral e com tracção traseira. Em ambos os casos é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,6 segundos e atingir uma velocidade máxima de 285 km/h. Na versão de 575 cv, denominada F-Type R, a velocidade máxima sobe até aos 300 km/h e o exercício de aceleração dos 0 aos 100 km/h demora apenas 3,7 segundos a cumprir.

Ao volante do Jaguar F-Type V8 Supercharged com 450 cv

Com base na experiência e nos conhecimentos adquiridos no XE SV Project 8, um dos modelos mais radicais de sempre da Jaguar, a marca britânica desenvolveu uma caixa Quickshift para passagens de caixa ainda mais rápidas e precisas. Pode recorrer às patilhas no volante ou ao selector de velocidades SportShift.

F-Type R tem garras ainda mais afiadas

A versão R tem as garras mais bem afiadas da gama do novo F-Type. Quero com isto dizer que esta não só é a versão mais potente e rápida como é também a mais nervosa e radical de conduzir. Mas não me interprete mal, este é um enorme elogio. Somos constantemente premiados com uma aderência lateral fenomenal e com um poder de fogo que nos arrepia. Isto já para não falar do "ronco" fantástico que sai do motor V8…

Além do aumento de potência, o novo F-Type R ainda viu o chassis amplamente melhorado e recebeu novos amortecedores adaptativos, molas e barras estabilizadoras, apoios da suspensão traseira, mangas de eixo e rótulas mais rígidas, tudo para uma maior agilidade e uma melhor capacidade de resposta.

Experiência ao volante impressiona

Para nos mostrar a nova gama F-Type a Jaguar escolheu as estradas do nosso país, com um percurso de cerca de 800 quilómetros que começou no Douro e acabou bem no centro de Lisboa. Pelo meio andámos pela Régua, por Almendra e pelo Fundão, antes de rumar a Sul e passar por algumas estradas de montanha fantásticas em Castelo Branco.

Não faltaram troços sinuosos, estradas secundárias e auto-estrada, tudo para que pudéssemos testar o F-Type em vários cenários distintos. Nós aproveitámos a oportunidade e testámos as três versões disponíveis: 2.0 litros de 300 cv, V8 Supercharged de 450 cv (na versão descapotável) e V8 Supercharged de 575 cv. Esta última é a que merece maior destaque, já que foi a que mais impressionou.

Apesar do bloco usado ser o mesmo que já conhecíamos do antigo F-Type SVR, temos direito a mais 25 cv de potência e a uma afinação de direcção totalmente nova. A transmissão ZF de oito velocidades é uma autêntica obra-de-arte e deixou-nos rendidos desde cedo.

A somar a tudo isto a Jaguar ainda aprimorou a suspensão e dilatou em 10 mm as vias traseiras, com este "Jag" a passar a equipar pneus Pirelli P-Zero de 305/30 na traseira e 265/35 na dianteira.

O resultado é um "monstro" explosivo em recta e bastante ágil em curva, ainda que não tenha a estabilidade de um verdadeiro Gran Turismo. É difícil dizer que este é um desportivo à séria, até porque a sua essência pede outras coisas, mas a condução é muito envolvente e a direcção é muito intuitiva.

Quando subimos o ritmo sentimos o peso dos 1743 quilos que nos acompanha, mas as transferências de massa são sempre muito controladas, não chegando a afectar negativamente as sensações ao volante.

O motor V8 de 5.0 litros prende-nos ao banco sempre que usamos (e abusamos!) de toda a força que temos à disposição do nosso pé direito, mas graças às afinações de direcção e suspensão, e ao sistema de tracção integral, sentimos confiança para nos irmos - aos poucos - aproximando do limite. E acredite, é muito difícil encontrá-lo. Por mais bruscos que sejamos ou por mais rápido que abordemos uma curva, o F-Type R consegue sempre "segurar-se" e colocar grande parte dos 575 cv no chão.

Mas não pense que a electrónica torna a condução deste "Jag" menos empolgante. Quando o tratamos mal sentimos o esforço árduo da mecânica para que a traseira não saia de estrada, algo que fica ainda mais acentuado quando passamos o meio da curva e voltamos a pisar o acelerador. E quando aceleramos, a resposta do motor é imediata, ainda que o grande "murro no estômago" só se faça verdadeiramente sentir a partir das 3000 rpm.

As passagens de caixa são tão rápidas que chegam a ser violentas, fazendo com que seja possível sentir cada mudança de velocidade. Precisamos de apenas 3,7 segundos para chegar aos 100 km/h, registo que nos permite andar sempre a ritmos bastante elevados, mesmo em estradas onde a distância entre curvas é bastante reduzida, como foi o caso de alguns dos traçados por onde andámos.

Mas mais impressionante ainda é a capacidade de alterar ritmos. Tanto podemos adoptar um estilo de condução mais agressiva como logo de seguida podemos seguir de forma mais relaxada e descontraída. Só para depois voltarmos a "apertar" ao máximo e a sentir que este F-Type está sempre pronto para mais. Ele e nós, até porque os bancos desportivos fazem um trabalho irrepreensível para nos manter sempre no lugar e com uma postura correcta.

Quanto custa e quando chega?

O novo Jaguar F-Type já está à venda no mercado português com preços a começar nos 81.716 euros, para a versão de 300 cv de potência. O F-Type R arranca nos 169.868 euros. As primeiras unidades chegam aos clientes em Março.

Vale a pena?

Este F-Type R é uma espécie de "hooligan" vestido com um fato de gala, já que por debaixo da "capa" elegante está um rugido agressivo e um "monstro" capaz de nos arrepiar. É muito divertido de conduzir, bastante equilibrado e com um poder de fogo impressionante.

A versão de entrada de gama, equipada com um bloco de quatro cilindros com 300 cv e com tracção traseira, é mais do que suficiente para garantir enormes doses de emoção ao volante. Mas ao fim de algum tempo sentimos alguma fadiga nos travões e à saída de várias curvas ficámos com a sensação de que era preciso qualquer coisa mais.

Provavelmente a versão intermédia, com um V8 de 5.0 litros com 450 cv, é a mais equilibrada e a escolha mais sensata da gama. Mas mesmo assim, e se dinheiro não for problema, então aponte para a versão "R". Não se vai arrepender!

Se estiver no mercado em busca de um desportivo puro-e-duro, provavelmente há propostas melhores. Mas este F-Type é muito mais do que isso. É uma proposta capaz de andar a ritmos muito altos e que no momento seguinte pode assumir um carácter de GT puro-e-duro. É esta versatilidade - e competência… - que me faz gostar tanto deste modelo. E já nem vou falar da imagem, que nos faz sentir especiais. E comprar um automóvel deste valor obriga a preencher todas estas "caixas"…