Volkswagen ID.4: SUV eléctrico chega em Abril e já tem preços

Construído sobre a plataforma modular MEB para viaturas eléctricas, o ID.4 é proposto com um motor eléctrico a dar tracção às rodas traseiras, alimentado por baterias com duas capacidades e três níveis de potência.

O preço é convidativo para um SUV eléctrico com espírito familiar: a entrada na gama faz-se a partir dos 39.356 euros, e as primeiras entregas acontecem já em Abril.

Duas baterias, três potências

O modelo com a bateria de 52 kWh – 109 kW (150 cv) e 220 Nm –, para uma autonomia de 230 a 340 quilómetros segundo o ciclo WLTP, é proposta nas versões City Pure e Style Pure.

A mesma bateria mas agora de 125 kW (170 cv) e 310 Nm, embora com autonomia igual, equipa as variantes City Pure Performance e Style Pure Performance, embora não esteja disponível na fase de lançamento.

As outras cinco versões do Volkswagen ID.4 – Life, Business, Family, Tech e Max – utilizam uma bateria de 77 kWh, com 150 kW (204 cv) e 310 Nm, para um autonomia até 520 quilómetros.

Embora com a velocidade máxima limitada a 160 km/hora para todas as versões, a mais potente está preparada para bater em 8,5 segundos nos 100 km/hora.





A variante GTX de 225 kW (306 cv), que será o desportivo topo de gama com um motor eléctrico por eixo a dar tracção às quatro rodas, chegará ainda este ano ao mercado.

Aerodinâmico para poupar energia

São poucas as diferenças estéticas do Volkswagen ID.4 em relação ao ID.3, com as suas linhas a terem como missão melhorar a aerodinâmica para manter a autonomia e diminuir o consumo de energia.

Como SUV que é, o ID.4 assume-se como um verdadeiro carro para toda a família, como comprovam os seus 4.584 mm de comprimento por 1.852 mm de largura e 1.640 mm de altura.





Os 2.771 mm de distância entre eixos permite acomodar até cinco ocupantes com bons níveis de conforto, com a bagageira a propor 543 litros de capacidade, que cresce para os 1.575 litros com os bancos traseiros rebatidos.

A bateria de alta tensão, instalada no piso da carroçaria e com uma distribuição equilibrada de pesos em cada eixo, garante um centro de gravidade ideal, assegura a marca, para uma dinâmica de condução equilibrada.

No conjunto destacam-se as jantes em liga leve, que podem ir das 18 às 21 polegadas, as barras de tejadilho e os puxadores embutidos, e os faróis e farolins LED 3D com "piscas" dinâmicos.





O ID.4 pode ser ainda equipado com uma linha de luz opcional, que se estende, à frente e atrás, até ao novo logótipo da Volkswagen.

Espaçoso e tecnológico

Como qualquer modelo eléctrico criado de raiz, o interior está concebido para dar uma sensação de espaço aos ocupantes… e essa visão é amplamente conseguida.

O espaço disponível para as pernas no Volkswagen ID.4 é generoso e os bancos com regulação eléctrica confortáveis.

A largueza de espaço é reforçada pelas cores da iluminação ambiente e pelo tecto panorâmico, proposto como opcional.





O tabliê, à semelhança do ID.3, conta com um pequeno painel de instrumentos e um ecrã de infoentretenimento, que pode ir até às 12 polegadas.

O sistema de informação, como o rádio, o telemóvel ou a navegação, pode ser controlado por voz com um simples "Olá ID".

Com a aposta feita na digitalização e na conectividade, o volante multifunções dispõe de controlo táctil e resposta através de vibração, sendo opção o visor head-up de realidade aumentada.

A bomba de calor, que é opção nas versões menos equipadas, permite aquecer o habitáculo sem demasiado reflexo na autonomia.





O carregamento da bateria de 52 kWh é feito a 7,2 kW (100 kW em DC), ou a 11 kW (125 kW em DC) na bateria de 77kWh.

Sublinhe-se que a marca oferece uma garantia de oito anos ou 160 mil quilómetros para 70% da capacidade da bateria.

Conheça agora os preços por que o Volkswagen ID.4 será vendido nos concessionários nacionais.





Volkswagen ID.4 Bateria Potência / Binário Autonomia Preço City Pure 52 kWh 109 kW (150 cv) / 220 Nm Até 340 km 39.356 euros Style Pure 52 kWh 109 kW (150 cv) / 220 Nm Até 340 km 43.667 euros City Pure Performance 52 kWh 125 kW (170 cv) / 310 Nm Até 340 km 40.831 euros Style Pure Performance 52 kWh 125 kW (170 cv) / 310 Nm Até 340 km 45.142 euros Life 77 kWh 150 kW (204 cv) / 310 Nm Até 520 km 46.642 euros Business 77 kWh 150 kW (204 cv) / 310 Nm Até 520 km 50.548 euros Family 77 kWh 150 kW (204 cv) / 310 Nm Até 520 km 51.730 euros Tech 77 kWh 150 kW (204 cv) / 310 Nm Até 520 km 54.950 euros Max 77 kWh 150 kW (204 cv) / 310 Nm Até 520 km 58.785 euros

