Tantas novidades! VW Arteon recebe Shooting Brake, eHybrid e “R” com 320 cv

O Volkswagen Arteon acaba de ser renovado, mas tendo em conta o número de novidades anunciadas, quase podemos concluir que se trata de um modelo totalmente novo. Sim, isso mesmo, é que além renovar o Arteon, a marca de Wolfsburgo também mostrou a tão aguardada versão Shooting Brake e, pela primeira vez, uma variante híbrida e uma variante "R", que marcará o topo de gama deste modelo.

A estética não mudou muito, mas é possível perceber que a assinatura luminosa foi renovada, tal como os pára-choques, e que as jantes são novas. Dentro do habitáculo, e além do novo sistema de luz ambiente, aquilo que mais salta à vista é a consola central redesenhada.

Mas antes de tudo, importa perceber o novo alinhamento do Arteon, que agora passa a contar com uma versão carrinha, uma proposta híbrida, denominada eHybrid, e claro, uma versão mais picante, com a assinatura "R".

Já a tínhamos visto em alguns "leaks" que foram surgindo na "net", mas esta é a grande novidade da nova família "Arteon". Falamos da variante Shooting Brake, que deixa um Arteon ainda mais prático, acrescentando-lhe volume traseiro.

Este tipo de carroçaria continua a ser muito popular em Portugal, ainda que na Europa esteja a perder cada vez mais espaço para os SUV. Contudo, a VW apostou forte nesta variante e propõe-a com o mesmo comprimento do carro mas com mais 19 mm de altura, uma decisão que permitiu ganhar mais espaço nos bancos traseiros.

Quanto à carroçaria, está fixada nos 565 litros, um número muito próximo do volume anunciado para o carro (563 litros). Porém, e com os bancos rebatidos, este número cresce para uns mais impressionantes 1632 litros, contra os 1557 litros do carro.

Volkswagen Arteon R: 320 cv de emoção

Outra das grandes novidades é a versão "R" do Arteon, que estará disponível no carro e na versão Shooting Brake. Esta variante recorre a uma nova versão do motor de 2.0 litros turbo de quatro cilindros que já conhecemos de outros modelos da marca, sendo que neste caso produz 320 cv e 420 Nm de binário, com a potência a ser transmitida às quatro rodas através de uma caixa DSG de sete velocidades.

Quanto à imagem, as versões "R" distinguem-se das restantes pela menor altura ao solo (menos 20 mm), pelos pára-choques mais agressivos, pelo sistema de escape desportivo com quatro ponteiras, pelas jantes de 20’’ e peças pinças de travão em azul, sendo que a cor Lapiz Blue (ver galeria) também é exclusiva destas versões.

Volkswagen Arteon eHybrid

A outra grande novidade da gama são as versões híbridas plug-in, denominadas eHybrid, cuja mecânica já conhecemos do Passat GTE, que já conduzimos. Tal como no Passat GTE, também este Arteon eHybrid (e Arteon Shooting Brake eHybrid) recorre a um motor de combustão 1.4 TSi com 156 cv e a um propulsor eléctrico que produz o equivalente a 115 cv, para uma potência combinada de 218 cv.

Este sistema eléctrico é alimentado por uma bateria de iões de lítio de 13 kWh que garante uma autonomia totalmente eléctrica de 54 quilómetros.

Além destas novas versões, a eHybrid e a mais desportiva "R", o novo VW Arteon também passa a estar disponível com uma nova versão do 2.0 TSI (190 cv), que promete menores consumos e emissões, e com a mais recente evolução do 2.0 TDI - que já está presente no Golf de oitava geração, que pode assumir dois níveis de potência, 150 e 200 cv, sempre com a caixa DSG de sete velocidades, ainda que possa equipar versões de duas ou quatro rodas motrizes.

A somar a tudo isto, o Arteon está ainda disponível com um bloco 1.5 TSI de 150 cv e com um motor 2.0 TSI de 280 cv (tracção às quatro rodas).

Mais tecnologia e mais segurança

A Volkswagen também reforçou o leque tecnológico do Arteon, que agora conta com condução semi-autónoma de nível 2, graças ao sistema Travel Assist.

Quando chega a Portugal?

O novo Volkswagen Arteon chega a Portugal no próximo mês de Novembro e estará disponível em duas versões: Elegance e R Line. Acima destas, e assinalando o topo da gama do Arteon, estarão as versões "R". Quanto a preços, ainda não foram divulgados.