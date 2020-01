Novo Volkswagen e-up! a partir de 22.763 euros

Estão já abertas as encomendas no nosso país para o renovado Volkswagen e-up!. Equipado com uma nova bateria de 32,3 kWh, o citadino eléctrico oferece uma autonomia real de 261 quilómetros em condições reais de condução segundo a norma WLTP.

O motor eléctrico de 82 cv e 212 Nm de binário, distribui a potência ao eixo dianteiro através de uma caixa automática de uma relação, para uma velocidade máxima de 130 km/hora e uma aceleração de 11,9 segundos dos 0 aos 100 km/hora. À disposição do condutor estão três modos de condução e cinco níveis de recuperação de energia.





Volkswagen e-up! mais barato e com mais autonomia

Segundo a norma WLTP, os tempos de carregamento a 100% da nova bateria oscilam entre as 15 horas a 230 volt e as 4-5 horas através de uma wallbox. Nos postos rápidos, o recarregamento até 80% tem um tempo de espera inferior a uma hora.

Com um desenho aerodinâmico optimizado, o modelo de entrada na gama 100% eléctrica da marca germânica distingue-se agora pela montagem dos faróis LED a circunscreve a curvatura do pára-choques dianteiro e pelo novo logotipo VW.

As embaladeiras e o piso inferior sofreram também melhorias aerodinâmicas, enquanto as faixas azuis à frente e atrás indicam o sistema de accionamento eléctrico.

A "calçar" o novo Volkswagen e-up! estão jantes de liga leve polidas Blade de 15 polegadas, com pneus de baixa resistência ao rolamento, podendo, em opção, serem substituídas por rodas Upsilon de 16 polegadas.

A dimensão compacta do citadino 100% eléctrico de quatro portas – 3600 mm de comprimento por 1700 mm de largura e 1500 de altura – não impede de oferecer uma bagageira com 251 litros de capacidade, que pode crescer até aos 941 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Integrado de série no pacote de assistência à condução estão os sistemas Lane Assist, Park Assist, sensores de estacionamento e câmara traseiros e cruise control, além do programa de estabilidade electrónica com assistente de subida e ABS.

Em opção, estão disponíveis três outros packs – Conforto, Style e Inverno – para uma qualidade de condução superior.

O novo Volkswagen e-up! tem um preço de entrada de 22.763 euros contra os 26.259 euros da versão anterior (excluindo benefícios fiscais e despesas administrativas), e garantia de oito anos ou 160 mil quilómetros para a bateria.

