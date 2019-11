Há mais um VW eléctrico: conheça o novo ID. Space Vizzion

A família de eléctricos da Volkswagen não pára de crescer e no Salão Automóvel de Los Angeles, nos Estados Unidos, conheceu mais um elemento, o ID. Space Vizzion.

Numa altura em que os SUV estão na ordem do dia, a VW optou pela aposta numa carrinha que tem por base outro elemento da família de eléctricos ID, o ID. Vizzion.

Tal como acontece com os restantes modelos da família, este ID. Space Vizzion assenta na plataforma MEB do Grupo Volkswagen e conta com quotas muito semelhantes às que encontramos numa outra carrinha do grupo, a Audi A6 Avant: são 4,958 m de comprimento, 1,897 m de largura e 1,529 m de altura.

A distância entre-eixos é de 2,965 metros e a capacidade da bagageira é de 586 litros, menos 64 litros que a VW Passat Variant, por exemplo.

Imagem futurista

A imagem exterior dispensa vincos e outro tipo de "ruído" visual e essa ideia é reforçada no interior, marcado por superfícies muito "limpas" e por uma total ausência de comandos físicos. Destaca-se o ecrã central de 15,6 polegadas, que capta todas as atenções e reúne o controlo de tudo o que se passa a bordo, à imagem do que passa com o Tesla Model 3, por exemplo.

O painel de instrumentos é totalmente digital e é complementado por um sistema "head-up display" de realidade aumentada que projecta as informações mais importantes no pára-brisas.

Muita potência e muita autonomia

Este ID. Space Vizzion foi anunciado com uma versão de tracção traseira e com uma variante de tracção integral, esta última com dois motores eléctricos, um por eixo. A versão de tracção traseira conta com 205 kW, o equivalente a 279 cv. A outra, mais potente, oferece 250 kW, cerca de 340 cv.

A alimentar tudo isto está uma bateria com 82 kWh de capacidade que garante uma autonomia de 590 quilómetros, já no ciclo WLTP. Num carregador de 150 kW será possível carregar 80% da capacidade da bateria em apenas 30 minutos.

Quanto a performances, a marca de Wolfsburgo garante que o ID. Space Vizzion será capaz de chegar aos 175 km/h de velocidade máxima e que a versão de tracção integral será capaz de cumprir o exercício de aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 5,4 segundos.