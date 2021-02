Volkswagen Caddy multifuncional já chegou; saiba os preços

Revelado no final do ano passado, chega ao mercado nacional o novo Volkswagen Caddy, mais versátil e mais tecnológico.

Já na sua quinta geração, o modelo é proposto na versão comercial com as carroçarias Cargo e Cargo Maxi, para dois ou três ocupantes, e nas linhas de equipamento Cargo, Cargo Business e Kingcab Business.

A variante para cinco e sete passageiros será proposta, respectivamente, nas carroçarias Normal e Maxi com três níveis de equipamento – Caddy, Life e Style –, apresentando-se como uma alternativa aos monovolumes.

Mais espaço para carga e passageiros

A carrinha é construída sobre a plataforma transversal modular MQB, que partilha com o mais recente Volkswagen Golf, recebendo várias das inovações integradas no hatchback mais visível no painel de instrumentos.

Com 4.500 mm de comprimento, o Caddy mais pequeno é 93 mm mais comprido do que o antecessor e 62 mm mais largo, chegando aos 1.855 mm de largura.

A variante mais comprida mede 4.853 mm de comprimento, o que representa um "crescimento" de 24 mm à versão que agora substitui.

Qualquer um dos modelos Caddy, comercial e de passageiros, é propulsionado por um bloco TDI de 2.0 litros, com potências de 75, 102 e 122 cv, e os respectivos binários de 250, 280 e 320 Nm.





A esse motor pode ser aliado a uma caixa manual de seis velocidades ou uma transmissão automática DSG de sete velocidades com dupla embraiagem.

O motor turbodiesel com a potência de 75 cv, no entanto, está reservado apenas para os Caddy Cargo e Cargo Maxi, assim como para as versões com distância curta entre eixos.

Está igualmente disponível para todas as variantes Caddy um motor turbo 1.5 TSI a gasolina de 114 cv e 220 Nm, com gestão activa dos cilindros, e caixa manual ou transmissão automática.

Seguir-se-á em 2022 o motor turbo CNG/gás natural de 1.5 litros TGI, com 103 cv, e um propulsor híbrido plug-in com transmissão DSG.





A nova caixa manual de seis velocidades pode ser combinada com todos os motores TDI, TSI e TGI do Caddy.

Tecnologia mais evoluída

Cinco dos 19 sistemas de segurança e assistência ao condutor são novos, com os restantes a sofrerem uma ampla actualização e alargamento de funções.

Destaca-se o sistema de condução semi-autónoma de nível 2, que é inédito no segmento a que o modelo se dirige.

O Travel Assist, que é estreia num veículo comercial da Volkswagen e oferece assistência numa faixa mais alargada de velocidades de circulação, inclui cruise control adaptativo com função Stop & Go, assistente de manutenção na faixa de rodagem e Trailer Assist.





O Volkswagen Caddy dispõe ainda do Digital Cockpit de dez polegadas, e de um novo sistema de infoentretenimento em ecrãs tácteis de 6,5, 8,25 ou dez polegadas consoante as variantes em causa.

O Volkswagen Caddy está já disponível para encomenda, embora a variante Maxi só esteja disponível em Abril, com preços sem IVA a arrancarem nos 17.403 euros para a Cargo e 25.852 euros para a variante para passageiros.

