Volkswagen Golf Variant já chegou com preços a partir de 25.335 euros

Meses depois de ter sido anunciada do Volkswagen Golf, a versão Variant já está disponível no nosso país, com um preço de entrada na gama de 25.335 euros.

A carrinha é proposta com oito tipos de motorizações – três a gasolina, duas a gasóleo e três mild-hybrid – e quatro níveis de equipamento – Golf, Life, Style e R-Line – nesta fase de lançamento.

Maior e mais espaçoso

Mais comprido e com mais espaço para os cinco ocupantes, o Volkswagen Golf Variant cresceu 66 mm em relação ao modelo da anterior geração, chegando agora aos 4.630 mm de comprimento.

O alargamento da distância entre eixos em 66 mm, para 2.686 mm, oferece também mais espaço para os ocupantes do banco traseiro, passando de 903 para 941 mm.

A capacidade da bagageira também cresceu seis litros, passando a ser de 611 litros, para um máximo de 1.642 litros com o banco de trás rebatido.

A equipar de série o Volkswagen Golf Variant está um painel de instrumentos digital com um visor de 10 polegadas, acompanhado do sistema de infoentretenimento Composition com um ecrã de 8,25 polegadas.

Um sistema de navegação com acesso a serviços móveis online, é igualmente de série a partir da linha de equipamento Life.

Motores mais poupados

São oito as motorizações que equipam o Volkswagen Golf Variant, com a gama a gasolina a ser composta pelo bloco 1.0 TSI de 110 cv, seguido do 1.5 TSI com 130 e 150 cv, todos com uma transmissão manual de seis velocidades.

No campo do diesel, a oferta é composta pelo bloco 2.0 TDI de 115 cv, com caixa manual de seis velocidades, e de 150 cv, com caixa automática DSG de sete relações.

Quanto aos motores associados ao sistema mild-hybrid de 48 volt, e todos com uma caixa automática DSG de sete velocidades, a gama é proposta com os blocos 1.0 eTSI de 110 cv, e 1.5 eTSI de 130 e 150 cv.

Versão Potência Preço

1.0 TSI 110 cv 25.335 euros 1.0 TSI Life 110 cv 26.907 euros 1.5 TSI Life 130 cv 27.406 euros 1.5 TSI Life 150 cv 33.048 euros

2.0 TDI Life 115 cv 33.199 euros 2.0 TDI R-Line 150 cv 47.052 euros

1.0 eTSI Life 110 cv 29.498 euros 1.5 eTSI Life 130 cv 29.088 euros 1.5 eTSI Style 130 cv 34.722 euros 1.5 eTSI Life 150 cv 35.016 euros 1.5 eTSI Style 150 cv 41.391 euros

