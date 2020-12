Tiguan eHybrid da Volkswagen já está à venda na Alemanha por 42.400 euros

Deverá estar por semanas a chegada ao nosso país do Volkswagen Tiguan eHybrid mas, na Alemanha, abriram esta terça-feira as encomendas para o mais recente híbrido plug-in da marca.

Com um preço de partida de 42.413 euros para o cliente alemão, o SUV oferece uma autonomia 100% eléctrica até 50 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP.

Disponível em três linhas de equipamento – Life, Elegance e R-Line –, a motorizar o Tiguan eHybrid está o já conhecido motor a gasolina 1.4 TSI de 150 cv, associado a um motor eléctrico de 85 kW (115 cv).

A potência total de 245 cv e 400 Nm de binário máximo, quando activado o modo GTE (o arranque é sempre em modo eléctrico), são passados às rodas dianteiras através de uma caixa automática de seis velocidades de dupla embraiagem.

A bateria de 13 kWh, colocada no piso do veículo em frente ao eixo traseiro, é carregada exclusivamente por corrente AC através de uma tomada doméstica até 2,3 kW, ou até 3,6 kW numa estação de carregamento ou em casa com uma wallbox.

Cockpit digital, ar condicionado Climatronic, controlado através de um novo painel digital, e volante multifunções forrado a pele com patilhas de engrenagem de velocidades fazem parte do equipamento base da versão Life.

A ele somam-se os sistemas de apoio à condução como o cruise control adaptativo, travagem de emergência, controlo de distância dianteiro e traseiro de estacionamento e alerta de saída de faixa.

Ainda de série, na variante Life, estão os faróis LED, sensor de chuva, interface para telemóvel e jantes em liga leve de 17 polegadas.

Desconhece-se ainda quando o Volkswagen Tiguan eHybrid chega ao mercado nacional e por que preços.

