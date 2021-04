Volkswagen Arteon e Tiguan já são híbridos 'plug-in'; saiba os preços

A Volkswagen prossegue a electrificação da sua gama automóvel, com os Tiguan e Arteon a serem os exemplos mais recentes a receberem hibridizações plug-in.

VW Tiguan com 245 cv

O motor 1.4 TSI de 150 cv e 250 Nm que equipa o Volkswagen Tiguan está agora aliado a um motor eléctrico de 85 kW (116 cv) e 330 Nm, estando disponível nas versões Life e R-Line.

A alimentar o propulsor eléctrico está uma bateria de iões de lítio de 13 kWh, capaz de oferecer uma autonomia até 57 quilómetros, segundo o ciclo WLTP.

A caixa automática DSG de seis velocidades transmite ao solo uma potência máxima de 245 cv e 400 Nm, para uma velocidade de 205 km/hora, e acelerações de 7,5 segundos até aos 100 km/hora.

Em conjunto com o sistema de navegação, é activado automaticamente uma estratégia híbrida preditiva. Através do GPS e dados do mapa, a solução ajuda o sistema de accionamento a utilizar da melhor forma a energia eléctrica armazenada, e a minimizar o consumo de combustível.

Quanto às tecnologias a bordo, o novo Tiguan eHybrid inclui, como opção, o assistente à condução Travel Assist, para manter o veículo na faixa de rodagem, à velocidade e à distância de segurança para o automóvel da frente.





A esse sistema pode ser associado o Emergency Assist, para travagens de emergência quando deixa de registar a actividade do condutor, e o assistente de travagem Front Assist, com detecção de peões.

Outra inovação é a plataforma modular de infoentretenimento MIB3, já na sua terceira geração, com novos serviços online a bordo, e também através da Connect Wireless, com a integração sem fios de aplicações para telemóveis.

Arteon "eléctrico" até 59 km

O Volkswagen Arteon, nas variantes berlina e shooting brake, também recebem a variante eHybrid nos níveis de equipamento Elegance e R-Line.

O motor 1.4 TSI de 150 cv está associado ao mesmo motor eléctrico de 85 kW (116 cv) para uma potência combinada de 218 cv, estando ambos apoiados numa transmissão automática DSG de sete velocidades.





Destaca-se a interacção do sistema de navegação com a gestão de ambos os motores no modo híbrido. Inserido o destino no navegador antes de iniciar a viagem, o sistema reforça a eficiência de propulsão.

Os consumos são optimizados e a autonomia eléctrica é levada até ao limite dos 59 quilómetros que a bateria de 10,4 kWh permite.

Pela primeira vez com o sistema Travel Assist, ambas as variantes podem ser conduzidas a velocidades até 210 km/hora.

Refira-se ainda que a gama foi totalmente actualizada do ponto de vista tecnológico, sendo agora proposta de série com o sistema Digital Cockpit Pro.





Volkswagen Tiguan eHybrid Preço

1.4 TSI DSG Life PHEV 41.730 euros 1.4 TSI DSG R-Line PHEV 42.742 euros

Volkswagen Arteon eHybrid Preço

1.4 TSI Plug-in Hybrid Elegance (berlina) 50.788 euros 1.4 TSI Plug-in Hybrid Elegance (shooting brake) 51 843 euros 1.4 TSI Plug-in Hybrid R-Line (berlina) 51.865 euros 1.4 TSI Plug-in Hybrid R-Line (shooting brake) 52.923 euros



