Seat Ibiza e Arona mais sustentáveis com série Marina Pack

A Seat reforçou a sustentabilidade dos Ibiza e Arona com a série especial Marina Pack.

A nova edição é fruto da colaboração da insígnia espanhola com a Seaqual Initiative.

Em causa está a inovação e a economia circular, preservando, ao mesmo tempo, os recursos naturais do Mediterrâneo.

Desta estratégia faz igualmente parte a nova colaboração com a Autoneum, com o uso de materiais reciclados Label Blue by Borgers.

Esta opção ambiental irá ajudar a retirar anualmente dos mares do planeta mais de 2 milhões de garrafas de plástico.

A participação da Seat nestas iniciativas estão bem patentes nas edições Marina Pack do hatchback e do crossover.

Ambos integram revestimentos Seaqual Yarn nos bancos, assim como materiais reciclados Label Blue nos pisos e tapetes.

A produção dos Ibiza e Arona Marina Pack arranca já em Junho, com a previsível chegada aos concessionários ainda este ano.

