Reservas abertas para Hyundai i10 N-Line a partir de 17.990 euros

Já estão abertas as reservas online para o novo Hyundai i10 N-Line, acompanhado de uma campanha promocional que termina no último dia de Setembro

Basta um sinal de 300 euros, a deduzir no preço-base de 17.990 euros, para reservar o desportivo citadino da marca sul-coreana, numa das três cores disponíveis: Dragon Red, Polar White e Phantom Black.

O i10 é a quarta proposta da Hyundai a ser equipada com o nível de acabamento N-Line.

Inspirado nos modelos N de alto desempenho da marca, o citadino compacto de cinco lugares possui um bloco de 1.0 litros T-GDi capaz de pôr no solo 100 cv de potência e 172 Nm de binário.

A estética desportiva que se pode apreciar no Hyundai i10 N-Line está reflectida nas jantes de liga leve de 16 polegadas em dois tons, e na insígnia da linha N a vermelho na grelha do motor e no pilar C.

Dentro do habitáculo, destacam-se os bancos desportivos e os revestimentos em preto, com detalhes a vermelho, e a conectividade do ecrã táctil de infoentretenimento de oito polegadas

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?