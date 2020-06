i10 N-Line: "pocket-rocket" da Hyundai já começou a ser produzido

A Hyundai anunciou esta sexta-feira o início da produção do novo i10 N-Line na sua fábrica em Izmit, na Turquia, designada de Hyundai Assan Otomotiv Sanayi. ?O novo i10 é o quarto modelo da Hyundai a ser equipado com o nível de acabamento dinâmico N-Line. Inspirado nos modelos da divisão "N" da Hyundai, os modelos N-Line destacam-se pelo seu design desportivo exterior e interior, sendo que neste novo Hyundai i10 N-Line, esta melhoria é mais do que apenas uma alteração no design: este vem equipado com um motor 1.0 Turbo GDi com 100 CV, tornando-o ainda mais divertido de conduzir."Ao fornecer ao i10 um motor mais potente, estamos a demonstrar que o nível de equipamento N-Line não se reflete apenas no design – mas sim também sobre o dinamismo," afirma Andreas-Christoph Hofmann, Vice-Presidente de Marketing e Produto na Hyundai Motor Europe. "Ao adicionar estes elementos desportivos a um veículo citadino muito seguro e fiável, estamos a alargar a sua atratividade a um leque mais vasto de clientes.".Recorde-se que novo Hyundai i10 N-Line estará disponível na Europa a partir do Verão de 2020.