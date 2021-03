Renault Captur já faz parte da família R.S. Line

O Renault Captur ganhou pela primeira vez uma versão R.S. Line, para o destacar entre os seus pares, reforçado pelo logótipo na porta da bagageira.

As mudanças visuais começam logo pelo pára-choques dianteiro em cinzento, com a lâmina F1 e a grelha em favo de mel. Atrás destacam-se o difusor traseiro também em cinza, como as cânulas laterais, e os vidros fumados.

A carroçaria está assente em jantes de liga leve Le Castellet de 18 polegadas, com o nome a homenagear o circuito francês.

A assinatura R.S. Line está também destacada no interior do Renault Captur, a começar pelos estofos específicos com as listras centrais a vermelho, e no volante multifunções em pele perfurada, com pespontos cinza e encarnado.

A herança Renault Sport prossegue nas soleiras das portas em alumínio, e na linha vermelha nas saídas de ar, nos cintos de segurança e no painel de instrumento com acabamento em fibra de carbono.

Quanto à tecnologia, o crossover compreende de série um ecrã táctil de dez polegadas para o sistema de infoentretenimento, com apoio à frente e atrás ao estacionamento e câmara de visualização à retaguarda.

O conjunto é completado com o sistema de carregamento de telemóveis por indução e com o espelho retrovisor eletro-cromático.

Em França, o Renault Captur R.S. Line está já pronto para as encomendas a partir dos 28.400 euros para a versão equipada com o motor TCe 140 FAP de 140 cv com transmissão manual.

Entretanto, a marca francesa aproveitou o momento para actualizar a variante Initiale. O modelo surge com acabamentos Erbe Grey à frente e atrás, câmara de 360° e acabamento cromado nas patilhas do volante, sem esquecer a antena exterior em forma de barbatana de tubarão.

Para o nosso país ainda não foi adiantada uma data para a chegada do crossover com o visual mais desportivo nem os preços para cada motorização.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?