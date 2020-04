Renault Clio e Captur já têm versões GPL. Saiba o preço!

A Renault mantém a aposta na electrificação, com o Zoe e com as versões híbridas do Clio e do Captur, mas não esquece os combustíveis tradicionais, como é o caso da gasolina e do Diesel, e até os combustíveis alternativos, como é o caso do GPL.

A provar isso mesmo está o lançamento dos novos Clio e Captur Bi-Fuel, as variantes GPL dos dois "best-sellers" da marca francesa. Ambos os modelos recorrem ao motor 1.0 TCe de três cilindros e surgem associados a uma caixa manual de cinco velocidades. Os dois produzem 100 cv de potência mas o binário máximo é distinto: 160 Nm para o Clio Bi-Fuel e 170 Nm para a versão equivalente do Captur.

O Clio conta com um depósito de 32 litros para o sistema GPL, ao passo que o Captur tem mais 8 litros de capacidade (40l no total). Mas tal como sempre acontece nas propostas GPL, também podem circular a gasolina, sendo que os dois depósitos em conjunto (GPL e gasolina) garantem uma autonomia superior a 1000 quilómetros.

Mas a grande mais valia dos GPL está no custo de utilização. A Renault fez as contas e estima uma poupança anual na casa dos 450 euros para condutores que percorram cerca de 20 mil quilómetros por ano, isto tendo em conta o facto fo preço por litro do GPL ser cerca de 40% inferior ao do Diesel.

Também as emissões se revelam muito vantajosas, com a fabricante gaulesa a anunciar valores de emissões 10% inferiores.

O Renault Clio Bi-Fuel, disponível apenas com a versão de equipamento Intense, tem preços a começar nos 18.610 euros. Já o Captur Bi-Fuel, que pode ser associado aos níveis de equipamento Zen e Exclusive, arranca nos 20.790 euros.

Recorde-se que a Renault tem um programa de incentivo ao abate de automóveis com mais de 12 anos que prevê um incentivo de 1250 euros na compra de um modelo a GPL.