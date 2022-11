Um novo logótipo e uma clara visão estética dão o mote para o renascimento da Lancia na era eléctrica no seu Design Day.

Pu+Ra Zero dá tiro de partida para Lancia entrar na era eléctrica

E o Pu+Ra Zero é o primeiro protótipo saído dos estiradores, a exemplificar a nova linguagem pura da marca.

Este manifesto tridimensional inspira os novos modelos que a Lancia irá lançar a partir de 2024. Combinando design, arte e inovação, a escultura representa a melhor expressão do conceito Progressive Classic.

À frente, o Pu+Ra Zero reinterpreta a grelha histórica da Lancia, com o "cálice" projectado para o futuro eléctrico através de três raios de luz.

Por cima do "cálice" luminoso estão as novas letras que formam a assinatura frontal da Lancia, numa identificação única dos três novos modelos da marca.

As linhas suaves e fluidas do protótipo recordam o visual dos Aurelia B20 e Flaminia, com um tejadilho circular a inundar o habitáculo de luz.

A traseira destaca os típicos farolins redondos do Lancia Stratos, que serão usados no novo Ypsilon, com as laterais a evidenciarem o novo logótipo.

Se por fora o Pu+Ra Zero releva as formas sensuais dos modelos mais famosos da Lancia, o interior é inspirado pelo desenho do mobiliário italiano.

Embora não haja imagens, o construtor explica que será um espaço único gerado por geometrias simples numa perspectiva radical.

Pretende-se acolher o condutor e os passageiros num ambiente envolvente, capaz de garantir a mesma sensação que se vive numa sala de estar.

Todo o conjunto será enriquecido por uma abordagem de bloqueio de cores, e pela escolha de materiais sustentáveis, que definem o novo espírito da Lancia.

