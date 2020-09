Model S Plaid, o Tesla mais potente e mais rápido de sempre

Depois de ter dado nas vistas durante os testes no Nürburgring, o Tesla Model S Plaid foi finalmente apresentado. Promete uma autonomia de 837 quilómetros e é o modelo mais potente e mais rápido da história da marca de Elon Musk.

Equipado com três motores eléctricos, o Model S Plaid produz o equivalente a 1100 cv de potência, número que lhe permite acelerar dos 0 aos 96 km/h (60 milhas horárias) em menos de 2 segundos e chegar aos 322 km/h de velocidade máxima.

Elon Musk não foi de modas e rapidamente disse que este era o automóvel de produção mais potente do mundo e o mais rápido a acelerar dos 0 aos 96 km/h. Recorde-se que o hiperdesportivo japonês Aspark Owl, também ele 100 por cento eléctrico, é capaz de cumprir este exercício em 1,72 segundos, mas tem uma produção limitada a apenas 50 exemplares.

Para acompanhar este aumento de potência, Elon Musk (e companhia) promete uma autonomia a condizer. Apesar da capacidade das baterias não ter sido revelada, sabe-se que este "pack" é bastante maior e permite uma autonomia a rondar as 520 milhas, qualquer coisa como 837 quilómetros.

De acordo com a revista britânica "Autocar", a Tesla já está a aceitar encomendas para a versão mais potente do Model S, ainda que continue sem revelar a imagem final deste modelo.



O preço, no Reino Unido, arranca nos 143 mil euros, e a avaliar pelas imagens dos protótipos que andaram no Nürburgring, podemos esperar um Model S bastante mais agressivo e com maiores apoios aerodinâmicos.