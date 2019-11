Tesla Model S ‘Plaid’ está cada vez mais rápido

A Tesla continua no Nürburgring a evoluir o Model S "Plaid", que não pára de tirar tempo de teste para teste. Desde que a marca norte-americana chegou ao circuito alemão e registou uma marca de 7 minutos e 13 segundos, medido pela "Auto Motor und Sport", já melhorou 10 segundos!

Convém, ainda assim, lembrar que estes não são tempos oficiais e que foram medidos "à mão" pela publicação germânica, mas servem para nos dar uma ideia do potencial desta versão especial do Model S.

Além do poderio que está escondido debaixo da carroçaria – três motores eléctricos – este Tesla Model S "Plaid" conta igualmente com uma imagem muito modificada. Destacam-se os vários elementos aerodinâmicos, nomeadamente o novo difusor traseiro, o "spoiler" traseiro transparente, o pára-choques dianteiro totalmente modificado e as novas saídas de ar atrás das rodas dianteiras.

Esta é uma versão de desenvolvimento e os mais recentes rumores sugerem que a versão de produção deste modelo ainda está a cerca de um ano de distância. Mas uma coisa é certa: vem aí um Tesla Model S muito radical…