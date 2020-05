Elon Musk chama X Æ A-12 Musk ao filho e a Internet está confusa

Elon Musk e a cantora de pop electrónico Grimes tiveram esta segunda-feira o seu primeiro filho, mas o recém-nascido já está envolto em polémica, depois de o pai ter anunciado que o bebé se vai chamar X Æ A-12 Musk.

O presidente da Tesla Motors e fundador da SpaceX, sempre muito activo no Twitter, recorreu a esta rede social para anunciar o nascimento do seu filho e para descansar os 33.7 milhões de seguidores, garantindo que "mãe e bebé estão bem".

Mom & baby all good — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

As reacções não tardaram e houve uma seguidora a pedir uma foto de Musk com o filho, dizendo: "Uma fotografia de ti a segurar o bebé ia rebentar a internet… por favor partilha uma". Musk acedeu ao pedido e publicou uma foto a segurar o recém-nascido.

Mas a grande maioria das reacções a este anúncio estavam relacionadas com o nome da criança, que instalou a confusão entre os muitos utilizadores que seguem Musk (e Grimes) no Twitter. Uns pediram mesmo para o nome do bebé ser alterado, enquanto outros pediam apenas um esclarecimento sobre como se pronuncia o nome.

Foi então que a cantora Grimes, que em Janeiro tinha confirmado a gravidez e admitido que era um "profundo compromisso", explicou no seu Twitter pessoal que a origem do nome estava relacionada com variáveis, com a sua música favorita, com inteligência artificial e até com a aeronave preferida de ambos.

•X, the unknown variable ??

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent

+

(A=Archangel, my favorite song)

(?? metal rat) — ? ? Gℜi??es ?? ??? (@Grimezsz) May 6, 2020

Ainda assim, e apesar da explicação, ninguém parece ainda saber como se pronuncia o nome do primeiro filho de Musk, que nos últimos dias anunciou - também através do Twitter - que ia "libertar-se" de quase todos os bens materiais, incluíndo as suas casas.