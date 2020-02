Mazda2 renovado já tem preços. Veja o que mudou!

A Mazda actualizou a terceira geração do Mazda2, que se apresenta como uma versão mais evoluída do modelo de segmento B. O ano que passou foi muito movimentado neste segmento e a marca japonesa não quis perder o comboio para os rivais.

O novo Mazda2 chega com importantes evoluções, quer ao nível da mecânica quer também ao nível da imagem. Ainda assim, importa dizer que a marca nipónica adoptou uma abordagem cautelosa, optando por manter o design e por reforçar alguns dos argumentos que já se destacavam neste modelo.

Visualmente, as mudanças do Mazda2 foram muito discretas. As novidades resumem-se à nova grelha dianteira, aos pára-choques redesenhados, à nova assinatura luminosa e ao novo desenho das jantes (15 e 16 polegadas).

O mesmo se passou no interior, com a marca japonesa a decidir trabalhar sobre a base que já existia, preferindo evoluir o desenho e adoptar materiais de maior qualidade. A marca promete um habitáculo muito mais bem isolado, sem ruídos parasitas, e com um ambiente mais harmonioso.

Adicionalmente, surgem novos bancos dianteiros com um novo desenho e que proporcionam uma postura ideal aos ocupantes, decisão que promete reduzir os movimentos de cabeça e minimizar a fadiga de condução. Quanto ao sistema Mazda Connect, passa a ser compatível com as plataformas Apple CarPlay e Android Auto.

Apesar das evoluções, continua a destacar-se a habitabilidade algo reduzida dos bancos traseiros e a capacidade de carga da bagageira, fixada nos 250 litros.

Principais alterações estão "escondidas"

As maiores diferenças do Mazda2 estão escondias, já que este modelo viu actualizado o seu sistema de suspensão, agora com movimentos mais suaves e que geram um rolamento mais confortável e estrada, e recebeu um sistema mild-hybrid, para fazer face às cada vez mais exigentes normas anti-poluição.

Este sistema surge associado ao motor 1.5 SKYACTIV-G de 4 cilindros em linha nas versões de 75 ou 90 cv de potência e conta com um alternador que garante um funcionamento muito mais suave do sistema Start-Stop" e das passagens de caixa.

Sempre que a embraiagem é pressionada, este motor eléctrico actua de forma a fazer corresponder a rotação das rodas à tracção do motor. Assim evitam-se soluços na condução e vibrações bruscas nas mudanças de relação.

Graças a este sistema a Mazda reclama consumos médios combinados de 5,3 l/100 km para ambas as motorizações, bem como emissões médias de CO2 de 120 g/km. Quanto às performances, a versão mais potente acelera dos 0 aos 100 km/h em 9,8 segundos e chega aos 183 km/h de velocidade máxima. A menos potente chega aos 171 km/h e precisa de 11,4 segundos para chegar aos 100 km/h.

A versão de 75 cv apenas está disponível com o nível de equipamento Essence e tem preços a começar nos 18.053 euros. A proposta de 90 cv arranca nos 19.788 euros no nível Evolve e nos 20.133 euros para o patamar Advance.