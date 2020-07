Mazda CX-5 renovou-se e ganhou motor Skyactiv-G com desactivação de cilindros

Lançado em 2012, o CX-5 foi o primeiro Mazda a apresentar a filosofia de design KODO (a alma do movimento) e a tecnologia Skyactiv. Não foi preciso esperar muito para este SUV de porte assinalável se destacar no alinhamento da marca de Hiroshima - que este ano celebra o seu centenário, alcançando já 2.87 milhões de unidades vendidas em todo o mundo.

Em 2017 apareceu a segunda geração do modelo, que marcou uma enorme evolução em termos estéticos e mecânicos, com destaque para a introdução do G-Vectoring Control (GVC). Agora, e já depois de uma breve renovação em 2019, a marca nipónica voltou a actualizá-lo, dando-lhe um novo motor 2.0 Skyactiv-G de 165 cv com desactivação de cilindros. Mas há muito mais novidades.

Imagem é a mesma mas ganhou novos detalhes

Em termos estéticos, e para os olhos menos treinados, não é fácil distinguir a versão de 2019 da versão de 2020 do Mazda CX-5. O design, que assenta na filosofia KODO, permanece inalterado, mas o lettering e o emblema foi renovado. Outra das novidades é a cor Plymetal Grey Metallic (estreada no novo Mazda3), que completa uma paleta com 10 cores.

Tal como aconteceu no exterior, o interior do CX-5 também pouco mudou. Porém, destaca-se um maior refinamento, graças à redução de ruídos e vibrações no habitáculo, sobretudo através de modificações feitas ao nível da direcção, e o novo ecrã central multimédia de 8 polegadas, que conta com o sistema Apple CarPlay de série em todas as versões.

O ambiente interior do CX-5 também foi melhorado com a introdução de um sistema de iluminação ambiente LED. Por fim, a Mazda propõe ainda um novo desenho da chave, que agora surge com um símbolo renovado.

Motor Skyactiv-G com desactivação de cilindros

A maior novidade deste SUV, que representa 30% das vendas da Mazda em todo o mundo, é o motor Skyactiv-G de 2.0 com quatro cilindros de 165 cv que agora conta com tecnologia de desactivação de cilindros. Este motor está disponível com caixa manual e automática e tracção dianteiro. Porém, apenas as versões deste motor com caixa manual contam com o sistema de desactivação de cilindros.

Esta função desliga dois cilindros (no total são quatro) do motor em situações de pouca carga do acelerador, retomando sempre que o condutor pisa o pedal direito. A desactivação dos cilindros 1 e 4 permite reduzir as perdas por bombeamento e a resistência mecânica, reduzindo o consumo de combustível e as emissões de CO2.

A alteração entre dois e quatro cilindros é feita de forma muito suave, fazendo com que o condutor nem perceba, em todos os momentos, quantos cilindros estão em funcionamento. Para minimizar este facto, a Mazda propõe uma função no monitor de eficiência de combustível Mazda Connect que permite ao condutor saber em qual dos três modos está a circular: corte de combustível dos quatro cilindros, desactivação de 2 cilindros ou utilização dos 4 cilindros.

Para esta motorização, a Mazda promete consumos médios de 7,1/7,2 l/100 km, de acordo com o ciclo WLTP, e 163/160 g/km de emissões de CO2.

Gama conta com quatro motores

Além deste Skyactiv-G de 165 cv com desactivação de cilindros, o novo Mazda CX-5 também está disponível com o Skyactiv-G 2.5 de 194 cv e com dois motores Diesel Skyactiv-D de 2.2 litros, que podem assumir dois níveis de potência: 150 e 184 cv. As versões mais potentes a gasolina e Diesel só estão disponíveis com tracção integral, com as restantes variantes a contarem com sistemas de tracção dianteira.

As versões com tracção integral, apesar de terem muito pouca expressão no mercado nacional, foram actualizadas com um sistema Off-Road Traction Assist, projectado para ajudar os condutores em terrenos mais complicados e em subidas com superfícies escorregadias, sendo que aqui aparece associado ao já conhecido sistema Hill Launch Assist.

O CX-5, que já conta com o leque de tecnologias de segurança i-Activsense da Mazda, viu agora a sua oferta neste campo dilatada com um novo sistema de travagem de emergência com detecção nocturna de peões. Este sistema, que a Mazda denomina como Advanced SCBS, utiliza uma câmara dianteira para detecar veículos e peões no trajecto do veículo, conseguindo detectar veículos a velocidades entre os 4 e os 80 km/h e peões entre os 10 e os 80 km/h.

Gama nacional conta com três níveis de equipamento

A gama nacional do Mazda CX-5, apresentada esta quarta-feira, distribui-se em três níveis de equipamento distinto: Evolve, Excellence e Special Edition. A primeira destaca-se por contar com jantes de liga leve de 17 polegadas, com ar condicionado e com o sistema Apple CarPlay. Já a segunda soma conta com jantes de 19 polegadas e com um sistema de som premium da Bose.

Quanto à versão Special Edition, que marca o topo da gama do novo CX-5, destaca-se das restantes por contar com volante aquecido, tejadilho em preto, espelho interior sem moldura, painel decorado em madeira e bancos traseiros aquecidos.

Quando chega e quanto vai custar?

O Mazda CX-5 renovado já está disponível no mercado português e tem preços a começar nos 32.910 euros. Veja a tabela de preços completa abaixo:



CX-5 2.2 D 150 cv 4X2 Evolve 41.521,43 euros

CX-5 2.2 D 150 cv 4X2 Evolve Navi 41.921,43 euros

CX-5 2,0-G 165 cv 4X2 Evolve 32.910,26 euros

CX-5 2,0-G 165 cv 4X2 Evolve Navi 33.310,26 euros



CX-5 2.2 D 150 cv 4X2 Excellence Navi 43.793,58 euros

CX-5 2.2 D 150 cv 4X2 Excellence Pack Leather Navi 46.293,58 euros

CX-5 2.2 D 150 cv 4X2 Excellence Pack Leather Navi AT 55.343,99 euros

CX-5 2,0-G 165 cv 4X2 Excellence Pack leather Navi 38.088,17 euros

CX-5 2,0-G 165 cv 4X2 Excellence Pack leather Navi AT 41.105,99 euros

CX-5 2,0-G 165 cv 4X2 Excellence Navi 35.588,17 euros



CX-5 2.2 D 150 cv 4X2 Special Edition Navi 47.418,59 euros

CX-5 2.2 D 150 cv 4X2 Special Edition Navi AT 56.468,99 euros

CX-5 2.2 D 184 cv 4X4 Special Edition Navi AT 62.176,92 euros

CX-5 2,0-G 165 cv 4X2 Special Edition Navi 39.213,18 euros

CX-5 2,0-G 165 cv 4X2 Special Edition Navi AT 42.230,98 euros

CX-5 2,5-G 194 cv 4X4 Special Edition Navi AT 49.251,44 euros