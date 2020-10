Fiat Panda renova-se para celebrar 40 anos e ganha versão Sport

Faz 40 anos e nada melhor para celebrar a data do que rejuvenescer um dos modelos mais populares da Fiat.

Falamos do Panda, o pequeno citadino italiano que tem sabido adaptar-se ao trânsito confuso das grandes cidades nas últimas décadas.

Ponto de relevo é que a gama, que chegará ao nosso país em Novembro, foi agora alargada com o novo Fiat Panda Sport, juntando-se às já existentes variantes City Life, Cross e City Cross.

Novos pára-choques, acompanhados da renovação das saias laterais e novos conjuntos de jantes, confirmam a actualidade do modelo, com o interior a ganhar novos revestimentos e novas cores.

O tablier também é novo, integrando agora pormenores em madeira reciclada na variante Cross.

Versão Sport com detalhes exclusivos

A versão mais desportiva do citadino distingue-se dos seus pares pelas novas jantes bicolores de 16 polegadas, e pelos puxadores e suportes dos retrovisores na cor da carroçaria.

Em opção, os mesmos elementos são propostos em preto brilhante para condizer com o tejadilho, distinguindo-se ainda o modelo pelos logotipos ‘Sport’ na carroçaria.

Para quem não quiser passar despercebido na cidade, o Panda Sport ganha ainda uma pintura única em cinzento mate.

A exclusividade do pequeno desportivo tem, dentro do habitáculo mais pontos de interesse, como o novo tabliê em tons de titânio, painéis das portas específicos em pele ecológico e forro do tejadilho em preto.

Os bancos, que também são novos, têm revestimento em cinzento-escuro com pormenores em ecopele, enquanto os painéis laterais são em tecido com pespontos a vermelho.

Se se optar pelo pacote Pandemonio, lançado em 2006 para equipar o Panda de 100 cv, ganha pinças de travão vermelhas, vidros escurecidos e novo volante em pele ecológica com pespontos a vermelho.

Quanto às versões City Life, Cross e City Cross, à semelhança do Sport, integram de série um novo rádio com ecrã táctil de 7 polegadas de infoentretenimento, com sistema digital DAB compatível com Apple CarPlay e Android Auto, e um suporte para telemóvel.

Toda a gama está agora equipada com o motor Firefly mild-hybrid de 12 volt, de 1.0 litros e três cilindros, com 70 cv de potência, associado a uma caixa manual de seis velocidades.

A marca transalpina anuncia uma redução de 30% nos consumos e emissões poluentes em relação ao motor térmico.

Ainda sem preços anunciados para o nosso país, o Fiat Panda renovado chegará aos concessionários nacionais em Novembro, não se sabendo se a gama incluirá outras motorizações para além da mild-hybrid.

