Novo Fiat 500 eléctrico revelado: fotos e vídeos oficiais com Leonardo DiCaprio

Foi, por fim, revelado em Itália o novíssimo Fiat 500e 100% electrificado, anunciado como La Prima, depois de ontem ter sido dado um pequeno vislumbre do citadino no Palácio Real de Milão.





Desenvolvido sobre uma plataforma específica, o modelo está equipado com uma bateria de de 42 kWh de iões de lítio para alimentar um motor eléctrico de 87 kW (118 cv).Os desempenhos em estrada deste carismático citadino colocam em guarda a sua concorrência mais directa. A aceleração dos 0 aos 100 km/hora anda na casa dos nove segundos (3,1 segundos dos 0 aos 50 km/hora), enquanto a velocidade máxima está limitada a 150 km/hora.

É a sua autonomia, no entanto, que promete abalar o segmento de mercado em que bate: 320 quilómetros entre cada recarregamento, segundo o ciclo WLTP, e recarga completa em cerca de seis horas através de uma wallbox de 7,2 kWh.



Em circulação exclusivamente urbana, no entanto, o Fiat 500e está preparado para calcorrear até 400 quilómetros as ruas das cidades.





Basta optar pelo modo de condução Sherpa, deixando o sistema "tomar conta" do carro para calcular exactamente a melhor maneira de chegar ao destino pré-definido em termos de acelerações e limites de velocidade, para, como isso, poupar a energia necessária para o trajecto.



Sempre que o condutor levantar o pé do pedal, o carro converte e recupera energia cinética para gerar energia elétrica e, assim, recarregar a bateria. Com um carregador rápido de 85 kW, consegue-se recarregar 80% da bateria em 35 minutos.





Pormenor bem importante, no entanto, é a possibilidade de ganhar 50 quilómetros de autonomia em apenas cinco minutos, para o condutor chegar a casa ou ao trabalho sem preocupações de maior.Ora, juntamente com o Fiat 500e é fornecida uma 500 wallbox exclusiva para o condutor criar a sua própria estação de carregamento em casa.O equipamento é configurado segundo o sistema Plug & Play, sem ser necessário efectuar qualquer instalação, bastando uma ligação Bluetooth para verificar o estado da bateria. A 500 Wallbox tem um sistema estabilizador de energia para prevenir cortes de electricidade em casa.Outro pormenor relevado pela Fiat é que o citadino será o primeiro a dispor apenas de um pedal para acelerar ou travar, ao integrar um sistema autonómo de condução de nível 2. Significa isso que o 500e La Prima consegue "ler" os sinais de trânsito e sugerir a velocidade a que o condutor deverá circular.Depois de definidas, nos botões do volante, a velocidade e a distância a que quer circular, o sistema manterá autonomamente a distância do veículo que o antecede (acima de 30 km/hora) e quando o tráfego assim o permitir.Quando são ultrapassados os 60 km/hora, o sistema reconhece as linhas da estrada e mantém o carro, de forma autónoma, no centro da faixa.O sistema está igualmente concebido para facilitar as manobras a baixa velocidade. Até aos 13 km/hora, os 11 sensores de estacionamento instalados na frente, lateral e traseira do Fiat 500e detectarão qualquer obstáculo em seu redor, alertando o condutor sobre a proximidade de um obstáculo.

Em situações de risco, e a velocidades até 130 km/hora, o citadino trava automaticamente para evitar ou atenuar a colisão com um veículo ou um peão.Primeiro, é dado um alerta acústico, seguido de um aviso no painel de instrumentos. Caso o condutor não reaja, o sistema "trava" o veículo, auxiliando-o a evitar ou a atenuar o possível embate.Em termos de dimensões, o novo Fiat 500e cresceu ligeiramente em relação ao modelo original. Com a nova plataforma, as dimensões aumentaram em 60 mm no comprimento e na largura, 40 mm na altura, e 20 mm na distância entre eixos, estando assente em "cima" de um jogo de jantes em liga leve de 17 polegadas.

Dentro do habitáculo, ressalta um ecrã digital de infoentretenimento de 10,25 polegadas assente no novo sistema uConnect 5, com ligação ao Apple CarPlay e ao Android Auto, e uma aplicação específica para telemóvel para controlar todos os dados fornecidos pelo carro.

Previsto para chegar ao mercado na segunda metade do ano, a comercialização começará com a edição La Prima, limitada a 500 exemplares, com faróis LED e disponível em três cores. O preço deverá rondar os 37.900 euros.





Ao lado do 500e La Prima, a Fiat também revelou três variantes especiais criadas em colaboração as marcas Giorgio Armani, Bvlgari e Kartell.Os três modelos exclusivos, que celebram o lançamento do modelo eléctrico do icónico citadino italiano, serão vendidos num leilão de caridade, com as receitas a reverterem para organizações de protecção ambiental ligadas à Fundação Leonardo DiCaprio.Aliás, o próprio actor norte-americano é protagonista em dois dos vídeos promocionais do novo Fiat 500e La Prima.

