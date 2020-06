Testámos o FIAT Tipo 1.3 Multijet Sport: há mais para além do preço baixo?

Considerado por muitos como uma proposta "low cost", o FIAT Tipo conquistou uma posição de destaque no parque automóvel nacional, uma vez que em 2019 foi o quarto modelo mais comprado pelos portugueses. Mas apesar deste sucesso, o Tipo nem sempre surge associado ao termo "low cost" pelos melhores motivos.



Era, por isso, fundamental testar este modelo e tirar todas estas dúvidas: será que o Tipo é apenas um automóvel barato ou tem outros argumentos que justificam o sucesso de vendas em que se tornou? É isso que lhe vou responder neste ensaio.

Surpresa… positiva!

Vamos já falar do "elefante na sala". Não faz sentido usar o termo "low cost" para descrever este modelo, já que nos leva a acreditar que este Tipo é menos automóvel do que na verdade é. Ao contrário da fragilidade que um "rótulo" como estes pode fazer parecer, o Tipo é um automóvel muito bem construído e bastante robusto.

Ao contrário do que acontece com automóveis bastante mais caros - acredite, há imensos exemplos! - o Tipo não tem ruídos parasitas a inundar o habitáculo nem parece que se vai desfazer quando andamos em estradas em piores condições. Mas isto não significa que o habitáculo não seja algo "cinzento" e tenha um desenho algo desatualizado.

Espaço… muito espaço!

O FIAT Tipo está entre as propostas mais espaçosas do segmento e isso fica muito bem visível ao nível do banco traseiro, que oferece imenso espaço para as pernas e para a cabeça. Ao contrário do que muitas vezes acontece com modelos deste segmento, é possível sentar três pessoas na segunda fila de bancos. Não menos importante é o acesso ao habitáculo a partir das portas traseiras, que contam com aberturas muito amplas.

Quanto à bagageira, tem 440 litros de capacidade e só é batida pelo Skoda Scala (467 litros) e pelo Honda Civic (478 litros), sendo que este último tem uma carroçaria bem distinta, bastante mais comprida. Como tal, este é mais um forte argumento do Tipo.

Não é uma referência tecnológica

Apesar de espaçoso e bem construído, o habitáculo do Tipo não prima pela oferta tecnológica, ainda que o sistema de info-entretenimento disponível, o Uconnect, seja muito agradável de utilizar. O ecrã central de 7 polegadas apresenta uma óptima resolução, o que lhe permite ter uma fantástica leitura. Já a câmara traseira, que é opcional nesta proposta, não é das melhores e não nos deixa ver muito.

A unidade que conduzi era a Sport, pelo que contava com alguns elementos de estilo distintos, como os pára-choques mais agressivos, as jantes de 17’’ (montadas em pneus 225/45), o difusor traseiro e as extensões em preto brilhante nas saias laterais. A isto ainda se soma o tejadilho numa cor diferente, um opcional de 500 euros que ajuda a deixar o Tipo com uma imagem mais distinta.

Mas além da imagem mais agressiva, a versão "Sport" não acrescenta mais nada ao Tipo, com a calibração da direcção e da suspensão a ser exactamente a mesma que encontramos noutras variantes do familiar da marca italiana.

O que vale este 1.3 Multijet?

Ao contrário das versões mais antigas deste motor, o novo 1.3 Multijet que equipa este Tipo mostra-se logo a partir dos regimes mais baixos, a começar nas 1500 rpm. Isto são óptimas notícias, porque em versões antigas deste bloco uma das críticas era a falta de "genica" abaixo das 2500 rpm.

Ainda assim, e apesar desta melhoria, continua a ser um motor com uma faixa de utilização relativamente curta, o que nos obriga a trabalhar bastante com a caixa manual de cinco velocidades, que dá muito boa conta de si. Mas aqui entra outro dos problemas desta motorização, uma característica que já nem é nova: este motor continua a ser pouco suave, tal como o som, que nem sempre é agradável.

Mas apesar destas críticas, importa dizer que este bloco Diesel, de 1.3 litros com 95 cv, é mais do que suficiente para as exigências deste Tipo, que tem 1450 quilos. Não é um velocista, longe disso, mas chega e sobra para as encomendas do "dia-a-dia": acelera dos 0 aos 100 km/h em 12,5 segundos e chega aos 180 km/h de velocidade máxima.



Quanto à dinâmica, e apesar do Tipo não ser uma referência nesse campo, posso dizer-lhe que é um automóvel interesante de conduzir. A marca italiana conseguiu um compromisso simpático entre conforto e dinâmica e isso sente-se quando o levamos para estradas mais convidativas. Não espere que a traseira seja dada a liberdades ou que a direcção ofereça muita resposta, mas o Tipo nunca se desiquilibra e mostra-se sempre muito seguro.

Tipo tem falta de "apetite" e isso são boas notícias

Deixámos o melhor para o fim, os consumos, é que aqui o Tipo não deixa margem para dúvidas: é mesmo muito poupado!

Em auto-estrada, a cumprir o limite de 120 km/h, consegui fazer consumos médios a rondar os 5 litros, mas em estrada aberta, sem explorar os 95 cv do motor, consegui descer dos 4 litros! Já em cidade, no pára-arranca, os consumos subiram até aos 6 litros por cada 100 km percorridos.

Testámos o FIAT Tipo 1.3 Multijet Sport: há mais para além do preço baixo?

E isto leva-nos à derradeira pergunta: o FIAT Tipo 1.3 Multijet vale a pena? Não há uma resposta óbvia, mas a verdade é que por 25.500 euros - o que custava a versão testada, com alguns opcionais - está a comprar um automóvel muito espaçoso, bem construído e muito poupado. E se não quiser a versão "Sport", esta motorização está disponível noutros FIAT Tipo por preços pouco acima dos 20 mil euros.

O preço baixo é, sem dúvida, o maior argumento deste modelo. Mas não é o único, longe disso. E se fizer muitos quilómetros por ano, então este motor Diesel pode mesmo ser uma boa solução.



Ficha Técnica

Motor: 1.3 Multijet

Cilindrada: 1248 cc

Potência Máxima: 95 cv

Binário Máximo: 200 Nm

Velocidade Máxima: 180 km/h

0-100 km/h: 12,5 s

Consumo Médio: 4,7 l/100 km

Emissões CO2: 122 gr/km

Preço desde: 24.800 euros

+ Consumos: Os baixos consumos são, a par do preço, o argumento mais importante deste FIAT Tipo

- Interior: Apesar de muitoo bem construído, o interior do Tipo já acusa a idade



Autor: Miguel Dias