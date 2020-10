Foi revelado apenas há um mês mas o novíssimo BMW M4 Competition Coupé tem já uma edição muito especial na calha.

Criado em parceria com a Kith, a conhecida insígnia de moda nova-iorquina, o BMW M4 Competition x KITH apresenta um exterior e interior exclusivos, e está limitado a 150 unidades.

BMW M4 Competition presta tributo ao M3 E30 com versão exclusiva

Para começar, o Cinnabar Red escolhido para pintar o modelo, e que já não faz parte da palete de cores da marca bávara, presta tributo à pintura do BMW M3 (E30).





Além do Cinnabar Red, estão disponíveis acabamentos em Frozen Black, Frozen Dark Silver e Frozen Brilliant White.

As "alterações" estéticas prosseguem na traseira com o logotipo preto Kith fundido com as características três faixas M, enquanto à frente, o símbolo da BMW ganhou um novo anel em redor das cores clássicas da linha desportiva.

Em opção, para tornar o desportivo ainda mais distinto, é proposto um tejadilho em fibra de carbono com as letras Kith e as listras M gravadas na superfície.

Abertas as portas, o interior do novo M4 Competition Coupé by Kith revela os bancos desportivos M Carbon tricolores, com o azul claro e o vermelho nos estofos a contrastarem com pele preta Merino.

A insígnia Kith e as cores M estão ainda gravadas nos encostos de cabeça dianteiros e traseiros, assim como na consola central.

Quanto à mecânica, nada mudou: continua a ser o mesmo motor biturbo de 3.0 litros e seis cilindros em linha, com 510 cv de potência e 650 Nm de binário.

Como no M4 Competition Coupé convencional, é proposto em opção o sistema de tracção às quatro rodas M xDrive.

Em paralelo, a Kith tem disponível uma colecção de 96 acessórios exclusivos à venda nas suas lojas e no portal electrónico da casa de moda.

A título de curiosidade, refira-se que Ronnie Fieg, fundador da Kith, é um entusiasta da BMW e guarda religiosamente um M3 (E30) num estado imaculado.



As entregas para o BMW M4 Competition Coupé x KITH estão previstas para o Verão do próximo, embora não tenha sido adiantado o preço do modelo especial.



