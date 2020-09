O BMW M4 Competition acaba de entrar na sua segunda geração e promete não deixar ninguém indiferente. Partilha quase todos os elementos mecânicos com o irmão BMW M3 Competition, mas conta com uma imagem bem mais arrojada que faz dele o novo "bad boy" da marca de Munique.

Tudo o que precisa saber sobre o novo BMW M4 Competition de 510 cv

A imagem exterior do novo BMW M4 está longe de ser unânime, mas se há coisa que ninguém pode apontar aos designers da marca de Munique é que não arriscaram nem tentaram fazer algo diferente.

Com 4,79 metros de comprimento, é 122 mm mais longo que o M4 Competition anterior, sendo igualmente 17 mm mais largo e 5 mm mais alto. O resultado é uma proposta muito agressiva e com uma forte presença em estrada.

Os dois enormes "rins" dianteiros são o elemento de design em maior destaque neste modelo e, quanto a nós, não há meio termo: ou se ama ou se odeia.

O pára-choques dianteiro conta com enormes entradas de ar laterais que complementem a enorme grelha frontal, ainda que seja a assinatura luminosa muito rasgada a roubar as atenções. De série, o M4 Competition equipa luzes full LED, mas em opção podemos escolher luzes adaptativas com tecnologia Laser LED.

De perfil, e além da linha de cintura muito agressiva e das saias laterais proeminentes, são as jantes que roubam todas as atenções. No caso das versões de tracção traseira, o M4 equipa jantes de 18 polegadas na dianteira e 19 polegadas na traseira. Nas versões de tracção total M xDrive, temos à disposição jantes de 19’’ na frente e 20’’ atrás.

Quatro lugares de luxo

Os discos de travão carbocerâmicos são opcionais e fazem parte do pack M Race Track Package. Têm 400 mm de diâmetro no eixo dianteiro e 380 mm no eixo traseiro, sendo que as pinças são exclusivamente pintadas de dourado. Nos travões de série, as pinças são azuis - como manda a tradição da M Division - mas podem ser pintadas, em opção, em vermelho ou preto.

Dentro do habitáculo, destaque para os acabamentos da mais elevada qualidade e para a ampla oferta de elementos desportivos que casam na perfeição com a imagem exterior mais arrojada.

Os bancos desportivos M contam com vários ajustes electrónicos e podem incluir ventilação. Para quem quiser ir mais longe, estão disponíveis os bancos M Bucket em fibra de carbono que além de oferecerem mais suporte lateral, permitem poupar 9,6 quilos.

O volante M multifunções também está presente e mantém, como seria de esperar, os dois botões vermelhos M que permitem aceder às configurações preferidas do condutor.

510 cv de potência

Atrás do volante está o já conhecido - e muito elogiado - BMW Live Cockpit Professional com 12,3 polegadas que faz equipa com um ecrã central multimédia de 10,25’’.

Debaixo do capot do novo BMW M4 Competition encontramos um motor de 3.0 litros de seis cilindros em linha com tecnologia M TwinPower Turbo. Esta unidade produz 510 cv e está associada a uma caixa M Steptronic de 8 velocidades que envia a potência para as rodas traseiras. No próximo versão chega uma versão com tracção total M xDrive.

Por comparação com o modelo anterior, estamos a falar de uma aumento de 60 cv e 100 Nm, já que este novo M4 Competition oferece uns impressionantes 650 Nm de binário entre as 2.750 e as 5.500 rpm.

Estes números fazem com que o M4 Competition seja capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,9 segundos e chegue aos 200 km/h em apenas 12,5 segundos. Quanto à velocidade máxima, está electronicamente limitada aos 250 km/h, ainda que com o pack opcional M Driver’s Package seja possível "levantar" este limite até aos 290 km/h.

Quando chega?

Tal como o novo BMW M3 Competition, o novo M4 Competition chega ao mercado em Março do próximo ano, meses antes das versões M xDrive de tracção total, que só ficarão disponíveis no próximo Verão. Ainda não foram divulgados os preços para o nosso país.