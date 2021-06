Ter os cabelos ao vento enquanto se ouve o troar dos 510 cv debitados por um potente motor biturbo? Sim, é possível com o novo BMW M4 Competition Cabrio xDrive!





BMW M4 Competition Cabrio xDrive: 510 cv para gozar ao ar livre

O construtor bávaro volta a surpreender os fãs da marca, mas agora com um descapotável de eleição com o sistema xDrive a dar tracção às quatro rodas.

A principal novidade está no tejadilho retráctil em lona, que pode ser recolhido ou montado em apenas 18 segundos, mesmo em rolamento.

A BMW explica que o sistema combina a praticabilidade de uma tejadilho rígido retráctil com a elegância clássica de uma capota flexível em tecido.

E, quando montada, ganham-se mais 85 litros de capacidade na bagageira em relação ao modelo que agora substitui, para um total de 385 litros.

Estética sempre agressiva

Ao nível estético, não se encontram muitas diferenças no BMW M4 Competition Cabrio xDrive em relação à variante coupé.

Destaca-se a enorme grelha do motor, amparada pelas agressivas entradas de ar, e um capô cheio de nervuras a reflectir o "músculo" do descapotável.





Se lhe quiser dar um ar ainda mais selvagem, pode sempre optar pelo pacote M Carbon, com as entradas de ar, a grelha, as saias laterais e o difusor traseiro em fibra de carbono.

As dimensões são exactamente as mesmas: 4.794 mm de comprimento por 1.887 mm de largura e 1.395 mm de altura. A distância entre eixos, de 2.857 mm, permite transportar quatro ocupantes com o máximo de conforto.

Potente, muito potente

Tal como os BMW M3 e M4 Competition Coupé, o BMW M4 Competition Cabrio xDrive está equipado com um bloco biturbo de 3.0 litros com seis cilindros em linha.

Os 510 cv de potência e o generoso binário de 650 Nm permite-lhe voar em 3,7 segundos dos zero aos 100 km/hora.





Sim, são menos duas décimas de segundo em relação ao "irmão" coupé, perdendo o mesmo tempo apenas para a versão M xDrive Coupé.

Este número pode ser explicado pela redução do peso da capota retráctil em 40% em relação ao M4 Cabrio que agora substitui… e aos 60 cv a mais que o motor debita!

A velocidade máxima está limitada a 250 km/hora, mas pode acelerar até aos 280 km/hora se optar pelo pacote M Driver.

Tecnologia de ponta

Como seria expectável, toda a panóplia de inovações tecnológicas que equipam os BMW M3 e M4 Competition estão presentes no novo M4 Competition Cabrio xDrive.

O mais evidente é o sistema de tracção integral M xDrive, associado a uma caixa automática de oito velocidades para distribuir toda à potência às quatro rodas.





Claro que pode sempre testar o que o diferencial M activo permite nas derrapagens, principalmente no modo especial M Dynamic, quando escolhida a tracção traseira e com o controlo de estabilidade desligado.

Com o sistema a propor os modos de condução 4WD, 4WD Sport e 2WD, a potência é passada às rodas dianteiras quando é necessária mais tracção.

Tudo sob controlo

Além do M xDrive, pode ainda contar com outros sistemas complexos para melhorar ou ajustar absolutamente tudo no descapotável.

A suspensão Adaptative M dispõe de amortecedores electrónicos Select Drive M e a direcção assistida tem uma afinação especial.

Os travões M Compound têm um ajuste de sensibilidade no pedal e o diferencial tem dez opções de regulação.





Em resumo, uma verdadeira "bomba" tecnológica que fará as delícias dos amantes do género.

Os sistemas de segurança e de apoio ao condutor mais evoluídos não foram esquecidos, misturando conforto e desportividade nas doses certas para uma condução pura.

E este BMW M4 Competition Cabrio xDrive não vai falhar o Verão. O descapotável entra na linha de montagem já em Julho, e os primeiros exemplares sairão de imediato para os concessionários europeus.

Falta apenas saber se chegará ao nosso país ainda a tempo de gozarmos a estação mais quente do ano, e por que preços.

