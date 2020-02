BMW alarga gama híbrida no salão de Genebra

São duas estreias mundiais na oferta mild hybrid da Série 3 da BMW, acompanhada por três novas versões híbridas plug-in.

A menos de duas semanas da abertura das portas do salão automóvel de Genebra, a marca germânica revelou agora as estreias dos novíssimos M340d xDrive nas variantes berlina e Touring.

Ambas as versões, equipadas com um propulsor diesel de seis cilindros em linha com 340 cv de potência, integram um sistema mild hybrid com motor de arranque/alternador de 48 volts, para uma potência de 340 cv.

A oferta híbrida plug-in foi alargada na Série 3 com os novos BMW 330e Touring, BMW 330e xDrive e BMW 330e Touring xDrive, com uma autonomia em modo 100% eléctrico entre os 55 e os 68 quilómetros.

O motor biturbo de 2.0 litros e quatro cilindros de 184 cv, já conhecido na berlina, está aliado a um propulsor eléctrico de 113 cv integrado na transmissão Steptronic de oito velocidades, para uma potência combinada de 252 cv e um binário máximo de 420 Nm.

Em acelerações mais fortes para ultrapassagens, por exemplo, a potência é reforçada em mais 40 cv por períodos de dez segundos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?