Três versões originais exclusivas e uma edição especial do BMW M2 Competition, limitada a 500 exemplares, que será colocada à venda já a partir de Junho.





BMW M2 Competition ainda mais especial

Foi este o desafio colocado pela marca de Munique a FUTURA 2000, um graffiter norte-americano que usou o feroz desportivo da BMW como uma tela para projectar o seu estilo inconfundível.





BMW M2 Competition ainda mais especial

Reconhecido pelo seu domínio da cor, das formas concêntricas e da composição cinética, Leonard Hilton McGurr, o homem que se esconde sob aquele pseudónimo artístico, trabalhou livremente nas linhas exteriores e interiores de quatro BMW M2 Competition.





Na versão numerada que chegará ao mercado em Junho, o desenho do painel de instrumentos e da consola central foi também da sua autoria, destacado com a sua assinatura exclusiva em lugar bem visível.

Os bancos desportivos bicolores, em pele Dakota preta e branca, ganham ainda maior destaque com o pesponto em azul. O volante desportivo é revestido em pele Alcantara, com marcações a cinza nos raios, e as soleiras das portas especiais abrigam o número da edição limitada e a assinatura do artista.

Do lado de fora, o BMW M2 Competition Edition distingue-se pelas superfícies pintadas nas soleiras laterais da carroçaria, e nas asas dianteira e traseira. Cada uma das versões está "calçada" com jantes de liga leve em preto de 19 polegadas.

Um dos exemplares especiais da marca bávara é uma das peças centrais da Frieze Los Angeles 2020, exposição de arte contemporânea que está patente no Paramount Pictures Studios em Hollywood até domingo.

Equipado com um motor biturbo de 3.0 litros de seis cilindros em linha, os seus 410 cv de potência e 550 Nm de binário, transmitidos ao solo por uma caixa manual de seis velocidades ou automática de dupla embraiagem de sete relações, atiram o BMW M2 Competition para os 250 km/hora.

Claro que, se se optar pelo pack M Driver, esse desempenho sobe para os 280 km/hora, com a aceleração dos 0 aos 100 km/hora a fazer-se em 4,2 segundos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?