O BMW M2 Competition foi um dos automóveis mais divertidos que conduzimos este ano mas a marca de Munique acaba de lançar a sua evolução, o M2 CS, que promete ser melhor a todos os níveis, ainda que o M2 Competition seja apontado por muitos como o melhor BMW M da actualidade.

Este M2 CS eleva ainda mais as capacidades da versão "Competition" do M2 e acrescenta-lhe mais potência e mais fibra de carbono, mas mantém a tão apreciada caixa manual de seis velocidades. Mas vamos por partes…

BMW M2 CS chega com 450 cv, muito carbono e caixa manual

Imagem… o que mudou?

A imagem do M2 Competition é tão agressiva quanto a personalidade deste "monstro" exige e isso fica ainda mais evidente nesta versão M2 CS. A culpa é, em parte, da quantidade de fibra de carbono que a marca alemã usou.

Podemos encontrar este material no capot, que pesa metade do que a versão em aço, no "spoiler" traseiro, no "splitter" dianteiro, no enorme difusor traseiro e nos espelhos retrovisores laterais. Isto já para não falar da barra anti-aproximação em "U" que se destaca assim que abrimos o capot.

Dentro do habitáculo destaca-se a presença da Alcantara no apoia-braços, no tablier, no volante desportivo M Sport e claro, nos bancos M Competition. A isto ainda se junta o novo túnel de transmissão em plástico reforçado com fibra de carbono, solução que permite poupar 3 quilos face à proposta convencional.

Mais potência…

O motor (S55) continua a ser o mesmo seis cilindros em linha com 3.0 litros de capacidade e dois turbos que já conhecemos do M2 Competition. Porém, a potência subiu dos 410 para os 450 cv (às 6250 rpm) e o binário mantém-se nos 550 Nm disponíveis entre as 2350 e as 5500 rpm.

Estes números permitem acelerações dos 0 aos 96 km/h em apenas 3,8 segundos para a versão equipada com caixa automática de dupla embraiagem de sete velocidades. Já à variante com caixa manual de seis relações precisa de 4,0 segundos para cumprir o mesmo exercício.

A potência é enviada em exclusivo às rodas traseiras e está disponível um diferencial autoblocante activo M que pode bloquear o diferencial entre os 0 e os 100%.

Este BMW M2 CS conta – pela primeira vez num M2 – com uma suspensão adaptativa M que permite três configurações distintas: Comfort, Sport e Sport+. Estes modos afectam o nível de amortecimento e a assistência da direcção, sendo que este último é mais indicado para uma utilização em circuito, onde podemos tirar o máximo proveito deste "monstro".

E se a suspensão adaptativa M é uma estreia no M2, os travões carbo-cerâmicos também o são. Este M2 CS vem equipado de série com os travões M Compound do M2 Competition e conta com discos ventilados de 400 mm à frente e 380 mm atrás. Ainda assim, a grande novidade é o facto de podermos equipar pela primeira vez num M2 um conjunto de travões carbo-cerâmicos.

Quando chega?

O BMW M2 CS só fará a primeira aparição pública no Salão Automóvel de Los Angeles, que abre as portas ao público no próximo dia 22 de Novembro. O mesmo é dizer que ainda é cedo para falar de preços ou de data de chegada ao mercado. Resta-nos aguardar…