BMW 320 e 520 ganham versões híbridas 'plug-in'

Tem sido uma semana em cheio para a BMW, depois de revelar na quarta-feira o novíssimo M5 CS como o carro mais potente na história da marca.

Em segundo plano foi anunciado o alargamento das gamas da Série 3 e Série 5 com as versões híbridas plug-in.

Baptizados como 320e e 520e, ambos são propostos nas variantes berlina e carrinha, com chegada prevista em Março ao mercado europeu.

Ainda sem preços definidos para o nosso país, os dois modelos são impulsionados pelo bloco a gasolina de 2.0 litros e quatro cilindros de 163 cv.

Quando conjugado com o motor eléctrico, a potência é elevada aos 204 cv e 350 Nm, passados às duas ou quatro rodas, dependendo da opção, por uma transmissão automática de oito velocidades.

Em termos de desempenho, a berlina BMW 320e demora 7,6 segundos para chegar aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 225 km/hora.

A variante Touring demora mais três décimas a ir dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima inferior em 5 km/hora.

O BMW 320e xDrive Touring, por seu lado, é o mais lento das três opções, fazendo 8,2 segundos até aos 100 km/hora e 219 km/hora de velocidade máxima.





Já na série 5, a berlina 520e faz 7,9 segundos para bater nos 100 km/hora e tem uma velocidade máxima de 225 km/hora.

A variante Touring faz mais três décimas de segundo para chegar aos 100 km/hora, e 218 km/hora de velocidade de ponta.

Todas as versões agora anunciadas estão equipadas com uma bateria de 12 kWh, recarregável até 3,7 kW em pouco mais de 3h30, limitando a velocidade a 140 km/hora em modo 100% eléctrico.

Embora com a mesma bateria, as autonomias eléctricas são bem díspares para cada variante, de acordo com o ciclo WLTP.





A berlina 320e oferece entre 48 e 57 quilómetros enquanto na Touring é de 46 a 54 quilómetros. O 520e pode circular electricamente entre 41 e 55 quilómetros e a Touring vê essa autonomia baixar para 45 a 51 quilómetros.



A capacidade da bagageira de todos os modelos ressente-se com a instalação da bateria sob os bancos traseiros comparativamente aos "irmãos" não híbridos.

São 375 litros para o 320e e 410 litros para o 320e Touring, enquanto o 520e oferece 410 litros e 430 litros para o 520e Touring.

Em termos de equipamento de série, todas as variantes possuem o BMW Live Cockpit Plus com Connected Package Professional, sistema de climatização com aquecimento auxiliar, e habitáculo pré-condicionado por telemóvel com a aplicação da marca.

