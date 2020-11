Audi TTS tem agora 320 cv com nova série Competition Plus

O Audi TTS ganha mais argumentos na estrada com a nova linha Competition Plus, onde se destaca o aumento de 14 cv no motor 2.0 TFSI para atingir os 320 cv de potência, mantendo-se os 400 Nm de binário.

Em termos de desempenho, no entanto, não há quaisquer diferenças, já que a marca germânica anuncia 4,5 segundos dos 0 aos 100 km/hora para o coupé e 4,8 segundos para o roadster, estando ambos limitados electronicamente aos 250 km/hora de velocidade máxima.





Estética em alta

Quanto à mecânica, também ela se mantém inalterada. A transmissão continua a ser a S tronic de sete velocidades com dupla embraiagem, assim como a tracção às quatro rodas e os amortecedores MagneRide.

Vidros escuros para reforçar a privacidade dos ocupantes na variante coupé, faróis LED, pinças de travão vermelhas, jantes de liga leve pretas de 20 polegadas, asa traseira fixa e os quatro anéis da marca germânica na lateral são os principais destaques estéticos de ambos os desportivos.



E, para uma presença mais impactante na estrada, são anunciadas as novas pinturas Chronos Gray, Glacier White, Tango Red e Turbo Blue.

Olhando para o interior, verifica-se que o Audi TTS ganha um cockpit virtual de 12,3 polegadas e revestimentos de pele Nappa em ébano com pespontos a vermelho ou azul.





Elementos cromados com incrustações de carbono, anéis de ventilação em Satin Turbo Blue ou Gloss Tango Red também são novos, assim como o volante e o manípulo da caixa de velocidades revestidos em pele e Alcantara.

Bronze Selection só em 2021

Para o segundo trimestre do próximo ano, a Audi avança com um novo pacote estético, baptizado como Bronze Selection.

Esta especificação possui vários elementos em tom bronze nas guarnições dos bancos, na consola central e nas saídas de ar, com costuras contrastes em cobre.





O habitáculo ganha ainda detalhes em alumínio e mais revestimentos em pele com costuras em tons constratantes.

Para a pintura exterior são propostas as cores Chronos Grey, Glacier White e Mythos Black, para combinar com o tom bronze das jantes de 20 polegadas.

Também a grelha monocromática em favo de mel é pintada em preto brilhante no TT, e em preto titânio fosco no TTS, com os escapes duplos a terem acabamento em cromado.





Na Alemanha, o pacote Bronze Selection irá custar 6.190 euros para o Audi TT e 4.490 euros para o Audi TTS.

O Audi TTS Competition Plus pode ser já encomendado nos concessionários alemães, com o coupé a custar 61 mil euros e o roadster a valer 63.700, com as primeiras entregas previstas para o início de 2021.

Desconhecem-se os valores dos dois modelos para o nosso país, assim como o pacote Bronze Selection para ambas as variantes.

