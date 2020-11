Audi SQ2 renovado acentua visual ainda mais desportivo

O Audi SQ2 foi alvo de uma reestilização e a tecnologia a bordo actualizada, com a sua chegada prevista aos concessionários europeus no início do próximo ano.

Nesta renovação, não foi mexido o bloco 2.0 TFSI que já equipava o crossover, com os 300 cv de potência e os 400 Nm de binário passados ao sistema quattro pela transmissão automática S tronic de sete relações.

De série vem também o sistema Audi Drive Select com os perfis auto, comfort, dynamic, efficiency e individual.

Significa isso que precisa apenas de 4,9 segundos para bater nos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 250 km/hora.

Estética mais relevante

Em termos de novidades estéticas, a grelha octogonal singleframe do Audi SQ2 é agora ligeiramente mais estreita.

Já os motivos poligonais dão um novo impacto à estética geral do crossover, reforçada pela linha pentagonal das entradas de ar laterais.

Os faróis LED de série podem ser substituídos, em opção, por Matrix LED, e os farolins LED alinhados com "piscas" dinâmicos nas variantes com níveis de equipamento mais elevados.

Visto de lado, destacam-se as novas caixas dos espelhos laterais em alumínio, as inserções nas soleiras, e a pequena asa traseira.

Atrás, o pára-choques também foi renovado esteticamente, destacando-se os pentágonos no difusor e os acabamentos dos duplos tubos de escape.

A "calçar" de série o SQ2 estão jantes de liga leve de 18 polegadas, que podem ser trocadas por um jogo de 19 polegadas

Esta opção acompanha o pack mais desportivo do modelo, com acabamentos em preto das caixas dos espelhos laterais, das lâminas do pilar C e dos tubos de escape.

Escondidos pelas rodas estão discos de travão de 340 mm à frente e 310 mm atrás, com as pinças, que podem ser em vermelho em opção, com o logótipo S destacado.

Interior mais desportivo

À semelhança de todos os modelos da linha Audi S, o habitáculo do SQ2 é dominado por tons escuros e superfícies de alta qualidade.

O forro do tejadilho é preto e os painéis das portas apresentam um novo material agradável ao toque.

Os pedais e os apoios para os pés são em aço inoxidável, enquanto os frisos das soleiras das portas exibem o logótipo S Sport.

Ar condicionado automático de série, alinhado com um volante multifunções e bancos desportivos destacam-se no interior.

Quanto ao sistema de infoentretenimento, ressalta no SQ2 o cockpit virtual, que pode ser alterado para uma visão mais desportiva, e o MMI Plus, disponível com o pacote opcional de navegação.

O sistema de infoentretenimento topo de gama propõe ainda serviços Audi Connect com LTE e hotspot Wi-Fi, estando ainda disponíveis interface e caixa para o telemóvel, e o sistema de som Bang & Olufsen.

No que aos auxiliares à condução diz respeito, passa a contar de série com o sistema de segurança dianteira pre-sense e, em opção, com o assistente cruise control adaptativo.

O renovado Audi SQ2 chega no início de 2021 aos concessionários europeus, com as pré-encomendas já abertas na Alemanha a partir dos 45.700 euros.

