Audi A3 híbrido plug-in apresentado com 67 km de autonomia eléctrica

O novo Audi A3 Sportback 40 TFSI e é o primeiro híbrido plug-in da mais recente geração do compacto da marca dos quatro anéis e vai chegar ao mercado durante o Outono.

Debaixo do capot encontramos o já conhecido bloco 1.4 turbo a gasolina de 150 cv e um motor eléctrico que produz o equivalente a 109 cv. Tudo somado, este sistema híbrido debita 204 cv de potência combinada e 350 Nm de binário máximo.

A potência é enviada em exclusivo para o eixo dianteiro através de uma caixa automática de dupla embraiagem com seis velocidades. A aceleração dos 0 aos 100 km/h é conseguida em 7,6 segundos, ao passo que a velocidade máxima está fixada nos 227 km/h.

A alimentar o sistema eléctrico está uma bateria de iões de lítio com 13 kWh de capacidade, quase 50% mais capacidade que a do modelo anterior. Este aumento traduz-se em mais 20 quilómetros de autonomia, para um total de 67 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP.

Ligado a uma tomada doméstica, é possível carregar a totalidade da bateria deste Audi A3 em pouco mais de quatro horas.

Por fora, este A3 híbrido de ligar à ficha distingue-se dos restantes por contar com um conjunto de jantes específicas de 16’’ (em opção podem ser de 17’’ ou 18’’). Já no interior o destaque vai para o revestimento dos bancos em PET reciclado, o plástico usado em garrafas de água e refrigerantes.

Quanto à bagageira, a adição da bateria acaba por ter um impacto negativo na ordem dos 100 litros, fazendo com que a capacidade de carga esteja agora fixada nos 280 litros.

Tal como referimos acima, a chegada ao mercado vai acontecer durante o Outono. Contudo, ainda não foram divulgados os preços para o nosso país.