Audi Q5 ganhou versão Sportback com perfil mais desportivo

A Audi acaba de apresentar o Q5 Sportback, um SUV de perfil mais desportivo que terá como principais adversários o BMW X4 e o Mercedes-Benz GLC Coupé.

Depois de Q3 Sportback e e-tron Sportback, o Q5 é o terceiro SUV da marca dos quatro anéis a adoptar esta denominação e, por sua vez, a apresentar-se com uma carroçaria vincadamente mais desportiva. Para isso muito contribui a nova linha de tejadilho descendente, que ajuda a criar um perfil coupé.

Apesar das principais diferenças terem acontecido na traseira, do pilar B para trás, este Q5 Sportback conta com uma grelha Singleframe específica, com uma textura em favo de mel, e com jantes de 21’’ também elas exclusivas.

Por dentro, pouco ou nada muda face ao "irmão" Q5 "convencional". A maior diferença centra-se mesmo no banco traseiro e na bagageira. A linha de tejadilho mais baixa roubou 20 mm na altura de quem viaja atrás e reduziu a capacidade da bagageira em 40 litros (face ao Q5 normal), estando agora fixada nos 510 litros.

Debaixo do capot, destaque para a versão V6 de 3.0 litros do SQ5, ainda que esta motorização só chegue mais tarde, juntamente com a versão 2.0 TDI (35 TDI). Numa primeira fase, a gama vai arrancar com o bloco 2.0 TDI de 204 cv (40 TDI) associado a um sistema semi-híbrido de 48 V e a uma caixa de dupla embraiagem de sete velocidades.

Quanto às motorizações a gasolina, que no Q5 normal não estão disponíveis no mercado português, centram-se no 2.0 TFSI e na versão híbrida plug-in 55 TFSI. Resta agora saber se estas versões estarão disponíveis em Portugal com o Q5 Sportback.

Certo, para já, é que o 35 TDI vai estra disponível apenas com tracção dianteira, ao passo que o 40 TDI vem de série com o sistema de tracção integral quattro. Quanto à suspensão, o Q5 Sportback vem de série com uma suspensão desportiva, mas pode equipar, de forma opcional, uma suspensão pneumática que permite uma variação de 60 mm na altura ao solo.

O novo Audi Q5 Sportback só chega ao mercado no próximo ano, mas até ao momento não se sabe em que mês chegará a Portugal nem quanto vai custar.