Gama Mercedes GLC foi renovada e ganhou novos trunfos

O segmento dos SUV continua a ser um dos que merece mais atenção por parte das marcas e, como tal, está constantemente a receber actualizações. Para fazer frente aos novos argumentos de alguns rivais, a Mercedes foi uma das marcas que aproveitou esta altura do ano para retocar o seu GLC, tanto na versão SUV como na variante Coupé. Nós já as conduzimos e contamos-lhe tudo o que precisa de saber, desde as principais novidades até aos preços para o mercado nacional.

Imagem… quase igual

À primeira vista e olhando de fora, não é fácil identificar diferenças entre este e o GLC anterior, mas elas existem. A grelha dianteira, por exemplo, foi retocada, tal como a assinatura luminosa, que passa a contar com tecnologia de iluminação LED High Performance. Isto já para não falar dos novos pára-choques, que ganharam novos apontamentos e que ajudam a tornar a imagem deste modelo mais actual.

Muito mais do que uma quebra com o GLC anterior, esta actualização serviu apenas para limar algumas arestas e isso tem um motivo: este é um modelo de grande aceitação no mercado e a marca germânica preferiu manter as linhas do modelo anterior a fazer mudanças radicais no desenho, que continua a garantir uma forte presença em estrada, fruto das linhas muito musculadas.

Mas não pense que as novidades visuais se esgotam aqui, é que para este modelo a marca de Estugarda ainda propõe uma cor totalmente nova (cinzento "graphite") e quatro jantes distintas cujo tamanho pode variar entre 18 e 20 polegadas.

A imagem deste modelo só fica completa com as três linhas de estilo disponíveis: Base, Off-Road e AMG. A primeira, tal como o nome sugere, é a de entrada de gama e, como tal, a mais simples. Por outro lado, quem optar pela linha Off-Road passa a contar com um modelo ligeiramente mais alto, com 245 mm de altura ao solo e com suspensão pneumática de série. Por fim, a versão AMG é a mais desportiva e radical, já que acrescenta ao GLC uma grelha dianteira com padrão diamante, um pára-choques dianteiro com desenho específico da AMG, jantes de 19 a 20 polegadas e escapes trapezoidais integrados no pára-choques traseiro.

A Mercedes tem aproveitado os últimos "facelifts" para introduzir o sistema MBUX - estreado no novo Classe A - em toda a sua game e estes novos GLC não são excepção. Este é, de resto, o primeiro modelo da geração anterior a receber esta tecnologia, sendo que também conta com um novo volante já com comandos tácteis integrados.

Outra das grandes novidades surge na consola central, onde em vez do conhecido comando rotativo (que tantos adeptos tinham…) encontramos um comando multitoque e multifunções igual ao que conhecemos dos novos Mercedes CLA, por exemplo. Se preferir pode controlar o sistema manualmente ou com comandos de voz, até porque este GLC já conta com assistente virtual que responde à frase "Hey Mercedes".

Motores mais eficientes

Os novos Mercedes GLC passam a estar disponíveis com uma nova geração de motores de quatro cilindros diesel e a gasolina. Estes motores contam com subsistemas tecnologicamente avançados, tais como controlo variável da fase das válvulas CAMTRONIC, que permite aquecer o sistema de escape sem aumentar os consumos, ou o turbocompressor de fluxo duplo.





No caso dos motores a gasolina, passam a ser auxiliados por um motor eléctrico de 48 V que assume as funções de motor de arranque/alternador acionado por correia. Graças a este sistema a Mercedes reivindica uma recuperação de até 10 kW de energia (até às 2500 rpm) e condução em modo roda livre com o motor desligado.

Estas mudança são fundamentais para ajudar na redução das emissões e dos consumos antes das novas metas europeias que se aproximam, mas não são únicas, já que a marca alemã instalou os componentes mais importantes do sistema de pós-tratamento dos gases de escape directamente no motor, para uma maior redução das emissões.

A oferta diesel é composta por quatro níveis de potência:

GLC 200 d, disponível com e sem 4MATIC, com 163 cv de potência e consumos combinados de 5,2/5,4 l/100 km

GLC 220 d, disponível com e sem 4MATIC no SUV, com 194 cv de potência e consumos combinados de 5,2/5,4 L/100 km

GLC 300 d 4MATIC que produz 245 cv e tem um consumo combinado de 5,8 l/100 km

GLC 400 d 4MATIC (substitui o antigo 350 d) que debita 330 cv

A gama de motor a gasolina tem toda 4 cilindros (sem contar com os AMG):

GLC 200, disponível com e sem 4MATIC, produz 197 cv (mais 13 cv do motor eléctrico) e 320 Nm (mais 150 Nm do sistema eléctrico)

GLC 300 4MATIC produz 258 cv e 370 Nm de binário máximo (mais 13 cv e 150 Nm do sistema eléctrico de 48 V)

Sensações ao volante

O Mercedes GLC pesa mais de 1800 quilos e isso está longe de ser leve, mas em momento algum sentimos falta de "andamento", nem mesmo nas versões menos potentes. Em velocidade de cruzeiro, em auto-estrada, este modelo destaca-se pelo conforto que oferece e pela suavidade da equipa motor/caixa. Por maus caminhos o que mais se destaca é o comportamento da suspensão, sendo que as versões de tracção integral 4MATIC ainda nos permitiram alguns momentos de diversão na areia.

Mesmo com jantes de grandes dimensões, este GLC (na versão SUV e Coupé) consegue absorver muito bem as irregularidades do asfalto e dá-nos confiança para andar mais rápido. Esta sensação de conforto também é potenciada pelos bancos muito confortáveis e pelo silêncio a bordo. Nem mesmo os ruídos aerodinâmicos, quase sempre difíceis de eliminar, chegam ao habitáculo.

Quanto à dinâmica, não podemos dizer que estes sejam os Mercedes mais divertidos que já conduzimos, mas esse não é o seu principal objectivo. Notam-se algumas dificuldades na gestão das transferências de massas e a direcção não oferece grandes informações. Se isso está longe de ser um problema nas versões menos potentes e na carroçaria SUV, nas versões Coupé mais potentes, como da 300 d 4MATIC que conduzimos, exigia-se uma dinâmica mais apurada e mais condizente com a imagem desportiva exterior.

O maior destaque vai mesmo para o conforto de ambos os modelos, muito por culpa do sistema Dynamic Body Control com amortecedores ajustáveis em ambos os eixos. De acordo com a situação, com a condição da estrada e com a velocidade a que seguimos, o sistema faz a gestão do amortecimento de cada roda, tendo em conta os dados que recebe do motor, da caixa de velocidades e da direcção.

Mais equipamento na versão Base

Estão disponíveis três modos de condução distintos no modo DYNAMIC SELECT: Comfort, Sport e Sport+, sendo que estes dois últimos proporcionam uma afinação mais rígida que privilegia uma condução mais desportiva e no limite, e o primeiro garante uma condução mais orientada para o conforto.

A marca alemã destaca ainda o reforço de equipamento na versão de entrada de gama, denominada Base, que passa a contar com câmara traseira de auxílio às manobras, controlo táctil "touchpad" na consola central, jantes especiais de 18 polegadas, bagageira com accionamento eléctrico, iluminação LED, Pack "Bancos Conforto" com regulação eléctrica (menos acerto longitudinal) e um depósito com 66 litros de capacidade.

Quanto custa?

A gama de preços arranca nos 58.950 euros da versão GLC 200 d, sendo que a versão Coupé equivalente custa mais 1000 euros. Por outro lado, a oferta a gasolina começa nos 60.450 euros do GLC 200 e nos 61.950 do GLC Coupé 200.

Tabela de preços completa (carregue na imagem abaixo):

