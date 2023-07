'Volvo e uma Cabana': EX30 oferece experiências de vida mais saudáveis

Volvo e uma Cabana é a acção promocional que acompanha o lançamento do EX30 no nosso país, em parceria com a TLC Worldwide.

É um convite a experiências de vida "fora de portas" mais saudáveis, em linha com os valores do modelo que a insígnia sueca sublinha ser o mais sustentável de sempre.

Todos meses, ao longo de um ano, os primeiros clientes a encomendarem o crossover recebem uma experiência outdoor de contacto com a natureza.

Passeios de caiaque ou de padel, e aulas de surf, são algumas das iniciativas propostas, com o apoio de 150 parceiros da TLC Worldwide a nível nacional.

O futuro dono do Volvo EX30 terá ainda uma oferta extra de uma estadia de dois dias de glamping num dos 35 alojamentos espalhados pelo país.

