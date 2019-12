Volkswagen Touareg TDI: um “monstro” nas mãos da ABT

Entregar um automóvel "normal" nas mãos da ABT Sportsline é sinónimo de que, das suas instalações, irá sair um "selvagem" musculado para enfrentar quem ousar colocar-se à sua frente.

Foi o que sucedeu com o Volkswagen Touareg R-Line: se este SUV já tinha todos os argumentos para impressionar na estrada, as propostas agora avançadas vão, de certeza, deixar satisfeito qualquer amante da potência que um diesel pode proporcionar.

A desafiar os engenheiros da ABT Sportsline estavam o motor V6 TDI de 3.0 litros e o bloco V8 TDI de 4.0 litros. Ambos os propulsores estão emparelhados com a caixa automática Tiptronic de oito velocidades e com o sistema de tracção 4Motion às quatro rodas.

Se as capacidades dos dois SUVs já impressionavam, agora ficaram ainda mais espantosas com o pacote de potência que a preparadora desenvolveu para as duas variantes.

O Touareg V6 TDI viu a sua potência subir dos 286 cv para uns "simpáticos" 330 cv, com o binário a aumentar de 600 Nm para os 650 Nm.

Não ficou satisfeito? Não há qualquer problema: o V8 TDI de 4.0 litros passou dos 421 cv originais para os 500 cv, enquanto o binário subiu dos 900 Nm para os 970 Nm. Essencial para conseguir estas novas valências foi a optimização da unidade de controlo electrónico (ECU).

Em relação à estética, as duas versões apresentam várias novidades. Afinal, não basta que o motor sirva apenas para "assustar" os transeuntes; também é preciso impressioná-los em grande estilo!

Umas jantes ABT FR de 22 polegadas, pintadas de negro, reforçam o espírito infernal dos "novos" Touareg. E, se não ficar satisfeito, a ABT Sportsline tem outros jogos de rodas para o cativar.

Para reforçar a exclusividade dos dois SUVs cheios de pêlos na venta, sempre que as portas forem abertas, o logotipo da preparadora é projectada no solo. Agora, diga lá se não se sente como um verdadeiro Batman? A diferença é que o símbolo está no chão e não no céu!

