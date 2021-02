Viver dentro de uma oficina: casa 'vintage' celebra idade de ouro do automóvel

Ter super desportivos ao lado do quarto de dormir, como se fossem brinquedos, é uma tendência cada vez mais comum em milionários fãs de automóveis de excepção.

O que dizer, então, quando uma casa é transformada numa verdadeira oficina, decorada a preceito com memorabília dos anos 50 e 60, e que nem sequer serve para reparar carros?

Esta moradia de 690 metros quadrados construída em 2014 e localizada em Roanoke, a norte de Dallas e Fort Worth, dá um passo em frente no que à paixão automóvel diz respeito.

Elevadores para carros, uma cabine de pintura e uma máquina para trocar pneus e equilibrar rodas dão o toque à propriedade, capaz de albergar até dez automóveis.

Bombas de gasolina vintage estão espalhadas no interior da casa e no exterior da propriedade, bem alinhadas com placas metálicas a propagandear peças e óleos automotivos. E até há dois ou três "clássicos" a enferrujar ao ar livre que servem de vasos para cactos!

A moradia está dividida em cinco quartos e sete casas de banho, enquanto o salão e a "oficina" envidraçada são espaçosos o suficiente para acolherem 60 pessoas.

A madeira é usada até à exaustão mas sem perder o toque moderno e exclusivo de uma estética retro-contemporânea.

Se está a pensar mudar-se para o Texas e tem esta casa como objectivo, saiba que a imobiliária está a pedir qualquer coisa como 6,6 milhões de euros… mas o valor é negociável!

