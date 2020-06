Escolha uma: Elon Musk vende mansões de Los Angeles

Elon Musk está farto das posses materiais e decidiu pôr à venda cinco das suas mansões no portal Zillow: quatro em Bel Air, Los Angeles, e outra no condomínio de Hillsborough, em Silicon Valley.

As propriedades juntam-se a mais duas que tinha colocado no mercado no início do mês, também em Bel Air. No total, as sete moradias poderão render mais de 123 milhões de euros ao patrão da Tesla e da SpaceX.

A confirmação foi feita há 15 dias pelo próprio, no ‘podcast’ Joe Rogan Experience, pondo termo aos "zunzuns" que já circulavam na imprensa cor-de-rosa.

Ao comediante, Elon Musk disse que iria vender a maior parte dos seus bens, e passar a alugar as residências onde mora.

"Ter posses é uma espécie de vector de ataque. As pessoas dizem: ‘Ei, bilionário, tens isso tudo’?", explicou o empresário. "Bem, agora deixei de ter. O que vão fazer agora?"

De fora ficou a explicação se a decisão estará relacionada com a ameaça de transferir a fábrica de Fremont, onde são montados os Teslas, para o Texas ou o Nevada.

Em Bel Air, a primeira mansão, que são quatro moradias, na verdade, passa pouco mais de 56 milhões de euros, e tem vistas soberbas sobre Los Angeles.

A propriedade de Hillsborough em Silicon Valley compreende, por 31,5 milhões de euros, uma mansão de 1916 com dez quartos, num espaço de 19 hectares com jardins e trilhos para caminhadas.

De volta a Bel Air, por 8,5 milhões de euros, pode viver num pequeno rancho com cinco quartos, que a imobiliária afirma ter pertencido ao actor Gene Wilder.

E, a 27 milhões de euros, tem uma mansão com biblioteca de dois andares, adega, sala de teatro, várias suites, campo de ténis e espaço para cinco carros na garagem.

Em Agosto do ano passado, Elon Musk já se tinha desfeito da Boomerang House por 3,5 milhões de euros.