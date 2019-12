Vai comprar a CyberTruck? O Cybunker é o abrigo ideal para a guardar!

É difícil ignorar o impacto que a CyberTruck da Tesla continua a ter um pouco por todo o globo, passado quase um mês de uma apresentação mundial, algo caótica, por Elon Musk, presidente da empresa.

Pois a Lars Büro Design, de Nova Iorque, avançou agora com um projecto original para guardar a pickup 100% eléctrica dos olhares indiscretos… e dos ataques nucleares.

Pegando numa tradição bem americana de construção de bunkers quando a Guerra Fria estava no auge, nos anos 60 e 70, a empresa criou o Cybunker, com as linhas estilísticas do abrigo, de arquitectura modular, a remeterem directamente para a CyberTruck.

Como explica a Lars Büro Design, que não coloca de parte a execução real do projecto, o Cybunker compreende uma estrutura monocasco em aço rígido e de formas aerodinâmicas. As paredes são lisas e rectilíneas, e recheadas de arestas que reforçam o seu ar futurista.

Melhor ainda: para além de ter espaço mais do que suficiente para abrigar a CyberTruck e um Model S contra as loucuras bombistas do Homem, pode ainda albergar um moderno apartamento de 170 metros quadrados.

A "casa-garagem" está concebida para suportar as condições ambientais mais adversas, e garantir a auto-sustentabilidade dos inquilinos nos lugares mais remotos do nosso planeta; ou mesmo na Lua ou em Marte, dizemos nós!

O telhado é construído em fibra de vidro para suportar células fotovoltaicas, com as baterias eléctricas, que irão acomodar a energia obtida dos raios do Sol, alojadas sob a infra-estrutura da moradia, assim como os sistemas informáticos e as cisternas de água potável.

E, embora ofereça a máxima protecção aos inquilinos (e aos carros, não se esqueçam!), o Cybunker não é uma casamata isolada do exterior.

Enormes janelas e clarabóias em vidro blindado oferecem as melhores vistas panorâmicas sobre os "cogumelos" provocados pela deflagração das bombas e recebem os poucos raios solares que conseguirem rasgar as nuvens do Inverno nuclear.

Já lhe dissemos que o projecto está próximo de ser uma realidade? A Lars Buro Design não discutiu ainda o preço que a estrutura irá custar nem quando estará disponível, mas espera revelá-lo no início do próximo ano. Mal podemos esperar...

