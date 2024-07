Pode não parecer mas o Mazda MX-5 anda a divertir há 35 anos os mais apaixonados por roadsters de excepção, como comprovam os mais de 1,25 milhões de exemplares vendidos desde 1989.

Verão mais radioso nos 35 anos do Mazda MX-5

Nada melhor, por isso, do que aperfeiçoar o modelo com uma série de actualizações estéticas e tecnológicas para assinalar a efeméride.

Os faróis são agora em LED enquanto os farolins viram o seu desenho revisto. A pintar a chapa está a nova cor Aero Grey metalizada, a complementar as seis cores da gama.

O sistema Mazda Connect passa a integrar um ecrã multicromático de 8,8 polegadas para o multimédia, com integração de telemóvel sem fios, e com melhor resolução gráfica das imagens da câmara traseira.

O alerta de saída de faixa, a assistência à travagem de emergência e o novo sistema secundário de mitigação de colisão reforçam as tecnologias de segurança activa e apoio à condução.

E, a melhor o desempenho na estrada e na pista está o modo Dynamic Stability Control Track (DSC-Track) para uma condução optimizada, apoiado pelo novo diferencial de deslizamento limitado assimétrico.

A oferta passa a assentar exclusivamente no bloco Skyactiv-G de 1.5 litros com a caixa manual de seis relações a passar 132 cv às rodas traseiras, ficando de fora o Skyactiv-G de 2.0 litros com 184 cv.

Aquela combinação mecânica permite à versão Soft Top atingir os 204 km/hora (8,3 segundos até aos 100 km/hora), mais 1 km/hora do que a variante Retractable Fastback (8,6 segundos até aos 100 km/hora).

O Mazda MX-5 é proposto, na linha Prime-Line, a partir de 35.947 euros para a versão com capota Soft Top (ST) e de 38.447 euros para a variante com tejadilho Retractable Fastback (RF).

Ambos os preços evoluem para 41.947 e 44.447 euros, respectivamente, no nível Exclusive-Line, com a série especial Kazari a ser proposta por 42.747 (ST) e 45.247 euros (RF).

