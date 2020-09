O leitor é um dos fãs indefectíveis de Paul Walker e com uma carteira abonada para comprar uma das suas muitas recordações sobre quatro rodas?





Um Nissan Skyline GT R34 por 350 mil euros? Só se for do Paul Walker!

Pois saiba que, nos Estados Unidos, está para venda um Nissan Skyline GT R34 que o Brian O'Conner de Velocidade Furiosa guardava na sua garagem.

Claro que o bólide não está ao alcance de todas as carteiras. Craig Lieberman, conselheiro técnico da saga, explica no seu canal do Youtube que aquela raridade poderá chegar facilmente aos 350 mil euros.

É a história que está por trás do Nissan R34 Skyline GT-4 que Paul Walker guiava quase todos os dias (e que não participou em nenhum dos filmes) que surpreende.

À época, a concessionária MotoRex importou 14 exemplares do Japão, emprestando um deles a Paul Walker.

O actor ficou tão maravilhado com as prestações do bólide que depressa comprou uma para seu usufruto diário.

Pouco tempo o guiou, no entanto, revendendo-o passado alguns meses à concessionária para comprar o mesmo modelo, pintado de branco e com um motor mais potente.

O Nissan R34 Skyline GT-4 foi então vendido a um americano a viver no Havai, que o transformou com uns apêndices na carroçaria, entre outros componentes personalizados.

Ora como explica Craig Lieberman no seu vídeo, é a reviravolta de 180° que a história dá que a torna ainda mais surreal.

O desportivo foi arrestado ao indivíduo havaiano pela DEA, o órgão da polícia federal responsável pela repressão e controlo de drogas nos Estados Unidos, e vendido em leilão a um comprador do Texas.

Actualmente, está na posse de outra concessionária e, face à raridade do modelo e ao nome do seu primeiro proprietário, o Nissan R34 Skyline GT-4 poderá chegar facilmente aos 350 mil dólares de acordo com Craig Lieberman.



