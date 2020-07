Quer fazer parte do universo de “Velocidade Furiosa”? Compre este Supra!

O Toyota Supra que Paul Walker conduziu no filme "Velocidade Furiosa" é visto, ainda hoje, como um dos automóveis mais icónicos da história do cinema. Prova disso é o facto do exemplar usado no filme ter sido leiloado em 2015 por 185 mil dólares, o equivalente a 161.929 euros.

Mas para os fãs do filme com bolsos menos fundos, há uma réplica quase perfeita à venda no site Platinum Car Sales que custa apenas 29.995 libras, cerca de 33 mil euros.

Comparado com o modelo original, esta réplica é uma verdadeira pechincha e pode muito bem enganar os mais distraídos. Num projecto que demorou cerca de um ano a ficar concluído, nenhum detalhe foi ignorado.

O visual exterior não só conta com a mesma pintura laranja como ainda tem grafismos laterais semelhantes, isto já para não falar das jantes, da asa traseira e do kit da carroçaria. Nem as matrículas da Califórnia foram esquecidas…

Já no interior, esta réplica conta com apontamentos em laranja que não estavam presentes no modelo original, tal como um volante desportivo prateado.

No site Platinum Car Sales não é feita qualquer referência à mecânica deste modelo, mas se debaixo do capot ainda estiver o icónico motor 2JZ-GTE, podemos já dizer-lhe que não vão faltar interessados.