Velocidade Furiosa: os segredos do Nissan Skyline de Bryan O'Conner

A saga "Velocidade Furiosa" é uma das mais rentáveis da história de Hollywood e uma das mais apreciadas entre os fãs de automóveis, criando mesmo, ao longo dos anos, uma legião de fãs fervorosos. Mas se os títulos mais recentes embarcaram numa jornada recheada de acção, explosões e tiros, ou primeiros filmes da saga só se centravam numa coisa: automóveis.

O primeiro filme "brindou-nos" com um Toyota Supra de quarta geração, laranja, que ainda hoje permanece como um dos carros que associamos de imediato à saga. Mas no segundo o grande protagonista foi um Nissan Skyline GT-R R34 cinzento com listas azuis.

Muito se escreveu ao longos dos anos sobre este desportivo japonês, mas nem tudo o que foi dito é verdade. Talvez por isso, Craig Lieberman, "Technical Advisor" da Universal nos primeiros dois filmes da saga, tenha sentido a necessidade de explicar tudo o que envolveu a construção do Godzilla que Paul Walker conduziu em "Velocidade Mais Furiosa" (vídeo abaixo).

Tudo começou com a compra do primeiro GT-R R34 por parte de Craig Lieberman, dono de vários dos automóveis que apareceram no filme. Importado pela MotoRex, foi o primeiro R34 totalmente legalizado nos Estados Unidos. Custou 78 mil dólares em Julho de 2001.

De todos os automóveis que Lieberman mostrou aos produtores, este foi um dos escolhidos para ser conduzido pela personagem de Paul Walker, Brian O’Conner. Mas para as várias cenas do filme eram precisos mais exemplares, mais propriamente cinco: a MotoRex concordou em fornecer mais quatro unidades deste modelo, cada uma a custar 48 mil dólares, e o quinto foi comprado à Middlehurst Motorsport, no Reino Unido.

Reunida a frota de Skylines, foi altura de os transformar, com o carro principal, aquele com que Brian O’Conner corre numa corrida de rua, a receber uma pintura cinza e vários apontamentos em azul, entre eles duas listas ao centro. Este detalhe não foi aprovado por Craig Lieberman, que considera a pintura de duas listas um elemento tradicionalmente associado aos "muscle cars" americanos, mas curiosamente foi esta decoração que ajudou a tornar este R34 mítico entre os fãs do filme.

Destaca-se ainda o conjunto de jantes especiais da HRE e os revolucionários (para a época) sistemas multimédia, em particular o sistema de som, construído e aplicado pela garagem "West Coast Customs".

Poucos detalhes mais se sabem acerca do Skyline original, o da decoração com as listas azuis, mas tudo indica que estava equipado com um motor RB26DETT biturbo de 2.6 litros e seis cilindros em linha que produzia 330 cv de potência e, segundo Craig Lieberman, contava com um sistema NITRO de 3 garrafas (da Nitrous Express) de 5 mil dólares.

A aparição do Skyline GT-R R34 neste filme foi curta, com a polícia a aprendê-lo depois de uma corrida, mas foi suficiente para fazer dele um dos automóveis mais importantes da franquia.

Dos cinco Skyline usados no filme, só um permanece nas mãos da Universal Studios, sendo que um deles terá mesmo vindo parar à Europa. Quanto ao GT-R original, o cinzento com as listas azuis, já passou por várias mãos entretanto e, ao contrário do que muitos rumores sugeriam, Paul Walker nunca chegou a ser seu dono. Porém, e de acordo com Craig Lieberman, passou com ele cerca de dois meses durante as gravações.

O mesmo Craig Lieberman confirma que este Godzilla faz agora parte de uma colecção privada, mas adianta que o dono não quer ser identificado. Ainda assim, e depois da morte de Paul Walker, o "criador" deste Godzilla garante que este desportivo japonês está agora avaliado (por baixo) em cerca de 500 mil dólares.