Toyota Hilux já é GR Sport

A linha GR Sport chegou à Toyota Hilux, com a pick-up a ganhar atributos ainda mais ferozes que quase a colocam a par da versão de competição que corre no rali Dakar.

As diferenças face ao modelo original começam logo no pára-choques dianteiro, que foi redesenhado, e na grelha do radiador em favo de mel, com a moldura em preto brilhante.

A barra ao centro da grelha destaca o nome da marca em vez do seu símbolo, enquanto do lado esquerdo está o nada discreto logótipo GR Sport.

A frente beneficia ainda de entradas de ar mais altas, que comportam os faróis de nevoeiro, e de uma placa protectora na cor da carroçaria.

De perfil, saltam à vista as jantes maquinadas de 17 polegadas, e os retrovisores laterais, estribos das portas e pára-choques traseiro em preto, sempre com o logótipo GR Sport em destaque.

Por dentro foram incluídos bancos desportivos GR Sport à frente, com estofos em pele e camurça sintética pretos, com pespontos e perfurações a vermelho.

O símbolo GR Sport também está presente nos encostos de cabeça, tapetes, botão de ignição e volante, sem esquecer o gráfico de boas-vindas no ecrã táctil multimédia.

O conjunto é rematado pelas inserções em fibra de carbono e pelos pedais desportivos em alumínio.

À semelhança dos outros modelos da linha mais desportiva da Toyota, a pick-up ganha uma nova suspensão com amortecedores monotubo.

As molas dianteiras também foram revistas, para uma resposta mais rápida e uma "digestão" mais firme das irregularidades do piso, principalmente no "fora de estrada".

Quanto ao motor, mantém-se o bloco turbodiesel de 2.8 litros e quatro cilindros, com 204 cv e 500 Nm.

Potência e binário são passados às quatro rodas através de uma transmissão automática de seis relações, com patilhas no volante, apoiada num diferencial de deslizamento limitado.

A nova Toyota Hilux GR Sport deverá chegar aos concessionários europeus neste Verão, com os preços a serem revelados mais próximos da data de lançamento oficial.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?