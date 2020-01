Surpresa: Sony também já faz carros eléctricos?

O CES 2020 de Las Vegas é reconhecido como o palco ideal para as empresas revelarem os seus projectos mais inovadores do mundo da electrónica.





Pois pode-se já afirmar que a Sony é uma das grandes surpresas da edição que esta terça-feira abriu as portas na capital do jogo dos Estados Unidos.





Quase parece um Tesla mas não é: o Vision-S é o primeiro veículo 100% eléctrico com autonomia de nível 2 criado pela multinacional japonesa.

O projecto, que contou com a colaboração de empresas como a Bosch, Continental, NVIDIA e Qualcomm, é uma "montra" do trabalho que a Sony tem realizado na área da mobilidade. segurança, conforto, entretenimento e adaptabilidade.

Pelo exterior e interior do veículo estão distribuídos, nada mais, nada menos do que 33 detectores, incluindo sensores de imagem CMOS e Time of Flight, e radares Solid State LiDAR, para a detecção de pessoas e objectos.

Dentro do habitáculo, destaca-se um ecrã panorâmico e visores digitais tácteis a toda a largura da consola de instrumentos, complementados pelas câmaras instalados nos espelhos laterais exteriores.

Na apresentação do Vision-S no CES 2020, Kenichiro Yoshida, director executivo da Sony, explicou que protótipo é apoiado numa plataforma EV recém-projectada.

"Acreditamos que a evolução da mobilidade redefinirá os automóveis como espaços de entretenimento, e vamos trabalhar nesse sentido", acrescentou o responsável japonês.

A "alimentá-lo" estão dois motores eléctricos de 200 kW (271 cv), capazes de o levar aos 100 km/hora em 4,8 segundos e atingir 239 km/hora de velocidade máxima.

Kenichiro Yoshida não revelou a capacidade da bateria, nem a autonomia do Vision-S, e muito menos se a multinacional está a pensar construir e vender a berlina 100% eléctrica. Ficamos à espera…

