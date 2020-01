Airflow e Centoventi: o futuro automóvel segundo a FCA

São dois os protótipos que o grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) vai levar ao CES 2020, o salão dedicado à electrónica de consumo que acontece entre 7 e 10 de Janeiro em Las Vegas.

Em destaque irá estar o Airflow Vision Concept, um SUV premium vagamente inspirado no modelo original criado em 1934 pela Chrysler, mas que, desta vez, coloca a ênfase na interacção do condutor e dos passageiros com as novas tecnologias.

Como o próprio construtor automóvel explica, as linhas estilísticas do protótipo foram simplificadas ao máximo, reflectindo uma estrutura musculada sem perder a sua elegância intrínsica.

Assente na plataforma do híbrido Chrysler Pacifica, o espaço interior é generoso e luxuoso, ao usar materiais de última geração. A consola de instrumentação foi concebida para dar a melhor informação, ao propor um desenho com aparência limpa e sofisticada.

Os ecrãs podem ser personalizados, simplificados e agrupados de acordo com as necessidades, com as informações a poderem ser partilhadas por todos os ocupantes.

Já revelado no último Salão Automóvel de Genebra, o Fiat Concept Centoventi adopta um conceito revolucionário, no que à mobilidade eléctrica diz respeito, ao propor soluções básicas e personalizáveis.

Visto pelo fabricante como uma tela em branco, este compacto permite uma personalização própria, a começar pela sua autonomia eléctrica. A arquitectura da bateria permite a integração de novos módulos para percursos dos 100 aos 300 quilómetros.

Dirigido a um público-alvo jovem e dinâmico, significa que o potencial interessado poderá adquirir o Fiat Concept Centoventi a um preço mais em conta, e ir "construindo-o" de acordo com as suas necessidades de mobilidade.

