Sucesso mundial: Volvo EX30 passa 50.000 unidades vendidas

As expectativas para o êxito eléctrico do Volvo EX30 já eram elevadas mas não deixam de ser notáveis os 50 mil exemplares vendidos a nível global em apenas um ano sobre o seu lançamento.

É a própria construtora sino-sueca a sublinhar o contributo do crossover na venda de 90.760 "eléctricos" da marca no primeiro semestre do ano, um crescimento de 53% em relação ao período homólogo.

O seu sucesso também é visível no nosso país, ao representar quase um terço das vendas da Volvo desde Janeiro a Junho, confirmando-o como o terceiro "eléctrico" mais vendido em território nacional.

Proposto com três grupos propulsores distintos – Single Motor, Single Motor Extended Range e Twin Motor –, a entrada na gama do Volvo EX30 faz-se a partir de 39.554 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?