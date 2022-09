A Ducati voltou a unir forças com a Lamborghini para o lançamento da especialíssima Streetfighter V4, partilhando ambas os valores de exclusividade e desempenho extremo.

Streetfighter V4: Ducati inspira-se no Lamborghini Huracán STO

É a segunda vez que as duas insígnias trabalham em conjunto, depois da Ducati Diavel 1260 Lamborghini inspirada no Sián.

A Ducati Streetfighter V4 Lamborghini tem o Huracán STO como principal fonte de inspiração, bem visível no guarda-lamas dianteiro, no depósito de combustível e nos elementos laterais.

Os extractores e as entradas de ar também foram projectados de acordo com os elementos que também estão presentes no super desportivo da marca do touro.

Outros detalhes especiais podem ser encontrados nas rodas forjadas, a imitarem as que equipam o Huracán STO, sendo a da traseira apertada com uma única porca de travamento em titânio.

E, exactamente como o super carro, a mota adopta fibra de carbono com a mesma textura visível, a que se junta um selim especial, pedais em alumínio e um silenciador de escape Akrapovic em titânio.

Uma placa em metal sobre a tampara do depósito de combustível assinala o nome e o número de série da Ducati Streetfighter V4 Lamborghini.

O ecrã TFT tem ainda uma animação especial quando é ligada a ignição, mostrando os logótipos de ambas as insígnias.

A mota é pintada num Verde Citrea com o revestimento em Arancio Dac, sendo Brembo as pinças de travão e Öhlins os apoios.

Limitada a 630 unidades, a linha recebe ainda a série exclusiva Ducati Streetfighter V4 Lamborghini Speciale Clienti.

Como a própria designação indica, os clientes da Lamborghini podem "trabalhar" com o Centro Stile Ducati para recriarem a mota a seu gosto.

A alimentar esta Streetfighter V4 muito especial está um bloco Desmosedici Stradale de 1.103 cc com 211 cv de potência.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?